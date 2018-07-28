Açıköğretim, her meslekten vatandaşa imkan sunuyor

Aktif olarak öğrenim gören yaklaşık 1 milyon öğrenciye sahip olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 58 farklı program ile Türkiye'de her kesimden, her meslekten vatandaşa yükseköğretim imkanı sunuyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde Yaklaşık 1 milyon aktif öğrencinin 530 binini bir işte çalışanlar oluşturuyor. Çalışanların yanı sıra 18 bin engelli, 5 bin emekli, 25 bin ev hanımı ve 22 bin 50 yaş ve üzeri vatandaş Açıköğretim Sisteminin öğrencisi. Çok isteyerek kayıt yaptırdığı örgün bir programda okuyan, aslında bir mesleği olan ama çalıştığı alanı değiştirmek isteyen, hobisi ya da ilgi duyduğu alan doğrultusunda akademik bilgi edinmek isteyenler İkinci Üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine yöneliyor. Milletvekili, avukat, mühendis, doktor, öğretmen, asker, akademisyen, ev hanımı, üniversite öğrencisi, emekli gibi çok farklı meslek grubundan kişi Açıköğretim öğrencisi oluyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından 2002 yılında hayata geçirilen sınavsız İkinci Üniversite fırsatı, her geçen gün daha fazla öğrenciye kucak açıyor. Bir örgün programda kayıtlı olan veya herhangi bir ön lisans ya da lisans programından mezun olanlar sınavsız İkinci Üniversite kapsamında istedikleri bir programa kayıt yaptırabiliyorlar.

İkinci üniversite kapsamında en çok tercih edilen programlar; Adalet, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Sağlık Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Web Tasarımı ve Kodlama, İlahiyat, Laborant ve Veteriner Sağlık ile İşletme olarak sıralanıyor. 2017-2018 öğrenim yılında yaklaşık olarak 300 bin kişinin birden fazla bölüm bitirerek mezun olduğu Açıköğretim Sisteminde İkinci Üniversiteye olan talep her geçen sene artıyor.

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler Açıköğretim Sistemindeki ön lisans/lisans programlarından birine, herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler ise Açıköğretim Sistemindeki ön lisans programlarından birine kayıt yaptırabiliyor.