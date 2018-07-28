Bakan Abdülhamit Gül'e çağrı: Hayvan haklarına bu şekilde sahip çıkılmaz

Günümüzde en sık yapılan yanlışlardan birisi sonuçlar üzerinden değerlendirme yapılması, o sonuçları ortaya çıkaran nedenlerin ise es geçilmesi gibi gözükmektedir.

GÜL: HAYVANA EZİYET EDEN HAPİS CEZASI VERİLMELİ

Örneğin Adalet bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayvanlara eziyet edenlere hapis cezası verilmesinin öngören tasarının, Ekim'de TBMM'ye sunulacağını şu sözlerle belirtmiştir.

"Bakanlar Kurulunda sunduğumuz kanun tasarısı seçim nedeniyle kanunlaşamadı ama hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AK Parti teklifi ile en kısa sürede Meclis'ten geçeceğine inanıyorum."

İNSANA EZİYET EDEN HAYVANLARLA İLGİLİ ÇÖZÜM ÜRETİLEMİYOR

Oysaki sadece hayvana değil, başıboş sokak köpeklerinden dolayı insanlara da eziyet edilmektedir.

Ve ne yazıkki BİMER, CİMER veya belediyelere yapılan şikayetlerde, karşınıza 5199 sayılı Kanunun 6. maddesinin 4. fıkrası hükmü çıkmaktadır.

Mahallenizde veya sokağınızdaki sokak köpeklerinden rahatsız olup, gece boyu havlamalarından rahatsız olduğunuzu belirtseniz dahi belediye görevlileri köpekleri şikayet ettiğiniz yerden almakta, kısırlaştırıp, aşılattıktan sonra yine aynı mahale geri bırakmaktadır. Bunun da nedeni 5199 sayılı Kanunun 6. maddesinin 4. fıkrasıdır. O hüküm şu şekildedir:

"Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır."

Bu madde hükmünden dolayı, sahipsiz hayvanlar toplandıktan sonra müşahade yerlerine alınmakta, kısırlaştırılmakta, aşılanmakta ve sonra da alındıkları ortama bırakılmaktadır.

Sahipsiz köpeklerin yaratmış olduğu sorunların çözümü için söz konusu maddenin değiştirilmesi ve sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerinde tutulmasını sağlayacak tedbirler alınması gerekiyor.

BİR ÇOK AVRUPA BÖLGESİNDE ŞEHİR MERKEZLERİNDE BAŞIBOŞ DOLAŞAN KÖPEKLERE RASTLANMAZ

Yukarıda yer verilen 5199 sayılı Kanun için hangi AB ülkesi esas alındı bilmiyoruz ama bugün İspanya, İtalya, İngiltere gibi bir çok Avrupa Bölgesinde sokakta başıboş dolaşan köpek göremezsiniz.

BAKAN GÜL, HAYVAN HAKLARI KADAR İNSAN HAKKINA DA SAHİP ÇIKMALI

Dolaysıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvan hakları kadar insan haklarına da sahip çıkmalı ve her gün gittikçe artan başıboş sokak köpekleri için gerçekçi çözümler üretilmesine katkı vermelidir.