1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Abdülhamit Gül'e çağrı: Hayvan haklarına bu şekilde sahip çıkılmaz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayvanlara eziyet edenlere hapis cezası verilmesi öngören tasarının, en kısa sürede Meclis'ten geçirileceğini belirtti. Bu yeterli bir düzenleme değildir.
28 Temmuz 2018 23:22
Yazdır
Bakan Abdülhamit Gül'e çağrı: Hayvan haklarına bu şekilde sahip çıkılmaz

Günümüzde en sık yapılan yanlışlardan birisi sonuçlar üzerinden değerlendirme yapılması, o sonuçları ortaya çıkaran nedenlerin ise es geçilmesi gibi gözükmektedir.

GÜL: HAYVANA EZİYET EDEN HAPİS CEZASI VERİLMELİ

Örneğin Adalet bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayvanlara eziyet edenlere hapis cezası verilmesinin öngören tasarının, Ekim'de TBMM'ye sunulacağını şu sözlerle belirtmiştir.

"Bakanlar Kurulunda sunduğumuz kanun tasarısı seçim nedeniyle kanunlaşamadı ama hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AK Parti teklifi ile en kısa sürede Meclis'ten geçeceğine inanıyorum."

İNSANA EZİYET EDEN HAYVANLARLA İLGİLİ ÇÖZÜM ÜRETİLEMİYOR

Oysaki sadece hayvana değil, başıboş sokak köpeklerinden dolayı insanlara da eziyet edilmektedir.

Ve ne yazıkki BİMER, CİMER veya belediyelere yapılan şikayetlerde, karşınıza 5199 sayılı Kanunun 6. maddesinin 4. fıkrası hükmü çıkmaktadır.

Mahallenizde veya sokağınızdaki sokak köpeklerinden rahatsız olup, gece boyu havlamalarından rahatsız olduğunuzu belirtseniz dahi belediye görevlileri köpekleri şikayet ettiğiniz yerden almakta, kısırlaştırıp, aşılattıktan sonra yine aynı mahale geri bırakmaktadır. Bunun da nedeni 5199 sayılı Kanunun 6. maddesinin 4. fıkrasıdır. O hüküm şu şekildedir:

"Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır."

Bu madde hükmünden dolayı, sahipsiz hayvanlar toplandıktan sonra müşahade yerlerine alınmakta, kısırlaştırılmakta, aşılanmakta ve sonra da alındıkları ortama bırakılmaktadır.

Sahipsiz köpeklerin yaratmış olduğu sorunların çözümü için söz konusu maddenin değiştirilmesi ve sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerinde tutulmasını sağlayacak tedbirler alınması gerekiyor.

BİR ÇOK AVRUPA BÖLGESİNDE ŞEHİR MERKEZLERİNDE BAŞIBOŞ DOLAŞAN KÖPEKLERE RASTLANMAZ

Yukarıda yer verilen 5199 sayılı Kanun için hangi AB ülkesi esas alındı bilmiyoruz ama bugün İspanya, İtalya, İngiltere gibi bir çok Avrupa Bölgesinde sokakta başıboş dolaşan köpek göremezsiniz.

BAKAN GÜL, HAYVAN HAKLARI KADAR İNSAN HAKKINA DA SAHİP ÇIKMALI

Dolaysıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvan hakları kadar insan haklarına da sahip çıkmalı ve her gün gittikçe artan başıboş sokak köpekleri için gerçekçi çözümler üretilmesine katkı vermelidir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,968 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri, yeniden yapılanma sonrasında, merkezdeki şube müdürü ve şef kadrolarının iptal edildiğini duyurdu
26 Temmuz 2018 15:56		 Tüm müsteşar yardımcılarının görev süresi sona erdi
26 Temmuz 2018 09:35
Sağlık Bakanlığından, memurlar.net'te yer alan 137 uzman yardımcısı haberi için açıklama
25 Temmuz 2018 20:17		 Görev süresi sona eren Yusuf Tekin veda etti, helallik istedi. Helal etmiyoruz
25 Temmuz 2018 16:29
Strateji ve Bütçe Başkanlığı personeli hangi kurumdan gelecek?
25 Temmuz 2018 15:14		 Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde insan kaynakları yönetimi sorunu
24 Temmuz 2018 21:35
Liseye geçiş sistemi için bir öneri
24 Temmuz 2018 21:07		 Strateji ve Bütçe Başkanlığının altında 38 üst yönetici makamı oluşturuldu
24 Temmuz 2018 14:59
Akademisyenler, FETÖ'den ihraçlarda, Rektörlerin takdirine bırakılmamalı!
24 Temmuz 2018 10:02		 MEB, bu yıl özel okula teşviğinde sistemi değiştirmeli
23 Temmuz 2018 11:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
29 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
flim seyrederken ağlamak 2
akrostiş 5
teselya 2
ilginç nickler 1
Burhan Altıntop 2
Güzel kaybetik 1
Algoritma 2
kafa yok ki 2
giresunspor 2
ilk şarkılar 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam