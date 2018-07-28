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Ege Üniversitesinden bir başarı daha

Bu yıl sekizincisi yayınlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ni (ÖABT) konu alan değerlendirme raporuna göre Ege Üniversitesi, 16 öğretmenlik alanının 11'inde ilk on üniversite içerisinde yer aldı.
28 Temmuz 2018 23:06
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Ege Üniversitesinden bir başarı daha

Bu yıl sekizincisi yayınlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ni (ÖABT) konu alan değerlendirme raporuna göre Ege Üniversitesi, 16 öğretmenlik alanının 11'inde ilk on üniversite içerisinde yer aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ni (ÖABT) konu alan bir değerlendirme raporu hazırladı. Bu yıl sekizincisi yayınlanan raporda, ÖABT baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre Ege Üniversitesi, 16 öğretmenlik alanının 11'inde ilk on üniversite içerisinde yer aldı. Aldıkları başarılarla gurur duyduklarını söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin, birçok öğretmenlik branşında ilk sıralarda yer alarak eğitim alanında da başarısını ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu başarılar göğsümüzü kabartıyor. Ege Üniversitesi elbette bu başarılarla yetinmeyecek. Üniversitemiz, milli kültür ve değerlerini özümseyen; insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerine sahip; estetik ve sanat becerisi gelişmiş öğretmenler yetiştirmeye devam edecek. Eğitim Fakültemizin tüm öğretmenlik branşlarında iddialı konuma gelmesi için daha çok çalışacağız. Geldiğimiz noktada, gençlerimize vereceğimiz eğitim ile geleceğimizin doğru orantılı olduğunu unutmadan, 'eğitim sistemimizde maksimum verimliliği nasıl sağlayabiliriz?' kaygısıyla adımlar atılmalıdır. Güçlü eğitim sistemi demek; nitelikli iş gücü, güçlü ekonomi ve sonuç olarak da güçlü Türkiye demektir. Eğitim ve bilimden başka çıkış yolumuz yok. Kazanılan bu başarılar için yetkin eğitim kadromuzu yürekten kutluyorum. İnşallah hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Öğretmen atamalarında 16 alanda kullanılan ÖABT; KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri puanları ile birlikte adayların KPSS121 puanlarının hesaplanmasında etkili oluyor. 2017 yılında ÖABT'ne katılıp sınavı geçerli sayılan aday sayısı 260 bin 805 olarak açıklandı. Sınava en yüksek katılım Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında yapılırken, en düşük katılım Fizik Öğretmenliği alanında oldu. Adayların yüzde 69'u kadın, yüzde 31'i ise erkeklerden oluştu.

ÖSYM tarafından yayınlanan raporda üniversitelerin; ilgili alanlarda sınava giren mezun sayıları, adayların genel kültür-genel yetenek, eğitim bilimleri puanları, ÖABT puanı ve KPSS121 puanlarına yer verildi. KPSS121 puan ortalamalarına göre Ege Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği alanında 72,57 puan ortalamasıyla en başarılı üniversite oldu. Türkçe ve Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarında ikinci sırada yer alan Ege Üniversitesi, Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri Öğretmenliği alanında ise üçüncü sırada yer aldı. Ege; Biyoloji, Fizik, Coğrafya, Kimya, Matematik, Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı gibi öğretmenlik alanlarında da ilk on üniversite içerisinde yer alarak başarısını bir kez daha tescilledi.
İhlas Haber Ajansı
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