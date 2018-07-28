Hafızlıkta Arapça eğitim dönemi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, hafızlara Arapça eğitimi verileceğini belirterek, "İstiyoruz ki hafızlarımız sadece Kur'an'ın lafzını ezberlemekle kalmasın, onun anlam dünyasına sahip olsun. Hafızlarımızın ezberledikleri Kur'an ayetlerinde Allah ne buyuruyor, bizden ne istiyor gibi Kur'an'ın anlamına da vakıf olacak şekilde Arapçayı içine alan eğitim programımız eylül ayında başlayacak." dedi.

Kadir Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylül ayı itibarıyla pilot bölge olarak belirlenen 9 ildeki kız ve erkek Kur'an kurslarında hafızlık yapan öğrencilere ilk kez Arapça derslerin verileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak son yıllarda hafızlık hizmetlerinin gücünü artırdığına dikkati çeken Dinç, şunları belirtti:

"Kur'an kurslarının fiziki yapıları, öğretim programlarımızdaki zenginlik, devletimizin doğrudan öğrencilerimize katkıları, daha önceden yaşanan yasal sıkıntıların ortadan kalkmasıyla 4-6 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden Kur'an kurslarımızdan yetişkinlere yönelik Kur'an kurslarına kadar çok geniş yelpazede Kur'an hizmetlerimiz devam ediyor."

Dinç, iki hafta önce yapılan ülke genelinde Hafızlık Tespit Sınavı'na 8 bin 120 kişinin müracaat ettiğini, bu kişilerden en küçüğünün 9, en büyüğünün de 79 yaşında olduğunu belirterek, sınava girenlerden 5 bininin başarılı olduğunu kaydetti.

Ülke genelinde 142 bin 126 hafızlık belgesine sahip hafız bulunduğunu, bunların da 50 bininin kadın olduğunu anlatan Dinç, şu bilgileri paylaştı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaptığımız pek çok ilklerimiz var. Bir taraftan 4-6 yaşa yönelik Kur'an kurslarımız ki özellikle erken çocukluk döneminde değer eğitimlerini gerçekleştirdiğimiz, büyüğü küçüğü biraz daha dini değerlerle buluşarak tanıdıkları, çocuklarımızın bir nevi şahsiyet ve ahlak gelişimine katkı sağlayacak Kur'an kursu faaliyetlerimiz devam ediyor, diğer yandan da bu kurslarda görev alacak personelimizin çocuk eğitimleriyle alakalı eğitimlerini üniversitelerle iş birliği yaparak gerçekleştiriyoruz."

"Hafız sayısı her geçen gün artıyor"

Her geçen artan gün hafızlara Arapça eğitimi verileceğini anlatan Dinç, şu değerlendirmede bulundu:

"Hafız sayısının artması ülke olarak büyük zenginlik ve iman ettiğimiz hayat kitabına sahip çıkma adına büyük değerdir. İstiyoruz ki hafızlarımız sadece Kur'an'ın lafzını ezberlemekle kalmasın, onun anlam dünyasına sahip olsun. Hafızlarımızın ezberledikleri Kur'an ayetlerinde Allah ne buyuruyor, bizden ne istiyor gibi Kur'an'ın anlamına da vakıf olacak şekilde Arapçayı içine alan eğitim programımız eylül ayında başlayacak. Bu uygulamayı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 9 pilot ilimizdeki tespit ettiğimiz kız ve erkek Kur'an kurslarımızda yapacağız."

Projenin başlamasıyla yapılan birtakım değerlendirmeler sonrası Türkiye'deki bütün illerde projenin uygulanacağını dile getiren Dinç, hafızların alacağı Arapça derslerinin özellikle A grubu Kur'an kurslarında vaiz, müftü ve ehil hocalar tarafından vereceğini aktardı.

Hafızlar Arapça eğitimi ile ayetlerin anlamını da öğrenecek

Kadir Dinç, hafızlara verilecek Arapça eğitimlerdeki temel amaçlarının öğrencilerin okuduğu Kur'an'ın ayetlerinin anlamını öğrenmesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hafızlığını tamamlayan öğrencilerimizi Arapça eğitime dahil ederek bir taraftan daha sağlam imam hatip tahsili almalarını, bir taraftan da devam ettirecekleri yüksek tahsil planlamalarında sağlam alt yapı oluşturmalarını amaçladık. Arapça eğitimi programımızdaki esas amacımız çocukları kullanarak din üzerinden çıkar sağlayan, birtakım kaos oluşturma peşinde koşan kesimlere fırsat vermemek ve yavrularımızı kurda, kuşa yem etmeden sağlıklı ve doğru bilgiyle yetiştirmek."

Hafızlara Arapça derslerinde sarf, nahiv, Arapça okuma ve yazma gibi eğitimler verileceğini belirten Dinç, bir yıl sürecek eğitimleri başarıyla tamamlayanlara sertifika verileceğini aktardı.

Dinç, hafızların alacağı sertifikanın Diyanet İşleri Başkanlığınca mülakat yoluyla yaptığı sınavlarda karşılık bulacağını sözlerine ekledi.