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Dede ve torunları savunma sanayisine bağışçı oldu

Savunma sanayisinin son dönemde kaydettiği gelişmeler, sayıları çoğalan yerli ve milli ürünler sektöre olan desteği ve bağışçı ilgisini artırıyor.
28 Temmuz 2018 23:41
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Dede ve torunları savunma sanayisine bağışçı oldu

Savunma sanayisinin son dönemde kaydettiği gelişmeler, sayıları çoğalan yerli ve milli ürünler sektöre olan desteği ve bağışçı ilgisini artırıyor.

Ankara'da mobilya sanayisinin merkezi olan Siteler'de çalışarak emekli olan 70 yaşındaki Niyazi Şarlayık, eşi ve torunlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun bağışçıları arasına katıldı.

Torunu 16 yaşındaki Barış ile Savunma Sanayii Başkanlığına davet edilen Şarlayık, Başkan İsmail Demir'e konuk oldu.

Niyazi Şarlayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisine destekte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na bağışta bulunma kararını anlatan Şarlayık, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uçak gemisi yapacağız' deyince gururlandım, hüzünlendim ve ağladım. Bunun üzerine Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na telefonla ulaştım. Torunlarım da harçlıklarını biriktirerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulundular. Milli gemimize, uçağımıza destekte bulunmaları için bütün vatandaşlarla, çevremdekilerle konuşuyorum, 'Savunma Sanayii Desteklenme Fonu'na yardım edin, bu bizim için her zaman önemli.' diyorum. Aileme ve çocuklarıma da bunu söylüyorum. Burayı destekleyin, savunma sanayisi bize her zaman lazım."

Son olarak Zeytin Dalı Harekatı'nda savunma sanayisinin ürettiği yerli ve milli ürünlerinin kullanıldığını anımsatan Şarlayık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletin desteğiyle bu noktaya geldik. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na her zaman destek oluruz, olacağım da bunun sözünü veriyorum. Bir emekli insanım, ne kadar biriktirirsem, artırırsam o kadar getirip bağışta bulunuyorum." dedi.

"Torunlarımla görmek isterim"

Bugüne kadar savunma sanayisi ürünlerini ve üretildiği tesisleri görme şansı olmadığını dile getiren Şarlayık, böyle bir imkan sağlanmasından memnuniyet duyacağını vurguladı.

Şarlayık, bu tesisleri torunlarıyla gezmek isteğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kendi uçağımızı, insansız hava aracımızı (İHA) yaptığımızı görmek onları da teşvik eder, gururlandırır. Bizim yaşımız gelmiş, ülke bundan sonra onlara emanet olacak. Bunları gördüklerinde daha da ileri gitmesini isterler. İHA'lar, tanklar, helikopterler yapılıyor, bundan rahatsız olanlar da bize cephe alıyorlar. Maddi ve manevi olarak bize köstek oluyorlar. Cumhurbaşkanımız bizi gururlandırıyor, teşvik ediyor, biz de onun peşinden gidiyoruz. İnşallah daha ileri gideriz, daha iyi olmaya, uzaya gitmeye çalışırız. Bu yönde de çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Avrupa'dan almak yerine, Avrupa'ya kendi ürünlerimizi satarız."

Lise 2. sınıfta elektrik-elektronik eğitimi alan torunu Barış'ın ileride savunma sanayisinde çalışmasından gurur duyacağını ifade eden Şarlayık, "Bunlar da geleceğin mimarı, mühendisi, başbakanı, cumhurbaşkanı. İleride torunumu ASELSAN'da, ROKETSAN'da bu işlerde rol alırken görürsem çok mutlu olurum." diye konuştu.

"En çok İHA'ları merak ediyorum"

Niyazi Şarlayık, en fazla merak ettiği savunma sanayisi ürününün İHA'lar olduğunu söyledi.

Kendisinin Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nu televizyonda duyup bulduğunu anlatan Şarlayık, bayramlar gibi özel dönemlerde fonu, vakfı ya da bağış olanaklarını duyuran çalışmaların artırılması halinde vatandaşların savunma sanayisine desteğinin daha da çoğalacağını belirtti.

Savunma sanayisine destek çağrısı yapan Şarlayık, şunları kaydetti:

"Her yerde, ortamda söylüyorum, buyurun gelin, ülke bizim. Bize kimse yardım etmez, kendi kendimize ülkeyi kalkındırırız. 50 bin insan, 100 lira verse büyük para yapar. İnsanlar birbirini teşvik edince bu daha da büyür. Yardımlarla daha büyük işler, uçak gemisi, uçak, füze yaparız, yapmaya çalışırız."
Anadolu Ajansı
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