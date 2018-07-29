Marmara bölgesinde yağış bekleniyor-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BILECIK °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDIRNE °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENIZLI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

USAK °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, İç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

BURDUR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MERSIN °C, 34°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRSEHIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

IGDIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KILIS °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu