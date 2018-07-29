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Marmara bölgesinde yağış bekleniyor-Haritalı
Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BILECIK °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDIRNE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENIZLI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
USAK °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, İç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
BURDUR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MERSIN °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRSEHIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
IGDIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KILIS °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
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