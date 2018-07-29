1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrik ve doğalgaz Ar-Ge atağına kalktı

Enerji sektörü, standartlarını yükselterek verimliliği artırmak için son 4 yılda Ar-Ge'ye 136 milyon liralık yatırım yaptı. Yatırımlarda izleme ve kontrol öne çıktı
29 Temmuz 2018 06:00
Yazdır
Elektrik ve doğalgaz Ar-Ge atağına kalktı

Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin araştırma geliştirme (Ar- Ge) faaliyetlerine yönelik atağı sürüyor. Son dört yılda enerji sektöründe Türkiye elektrik dağıtım sistemi altyapısının uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması için yapılan Ar-Ge projelerinin bütçesi 136 milyon lirayı geçti.

150 PROJEYE KABUL

2014'ten bu yana elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) 409 Ar-Ge projesi için başvuruda bulunulurken, bunlardan 150'sinin kabul edildiği öğrenildi. Söz konusu projelerin 131'ini elektrik dağıtım, 19'unu ise doğalgaz dağıtım şirketleri hazırladı. Şirketler, EPDK'nın kabul edilen projelerin 48'ini tamamladı. Dört yılda kabul edilen Ar-Ge projelerinin bütçesi 136 milyon 477 bin lirayı buldu. Elektrik dağıtımda kabul edilen projelerin bütçe büyüklüğü 128 milyon 146 bin lira, doğalgaz projelerinin bütçe büyüklüğü ise 8 milyon 330 bin liraya ulaştı. EPDK'ya kayıp kaçak oranlarını düşürme, arızaları önceden tespit etme, müşteri memnuniyeti artırma, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini artırma, acil durumlarda yapılacak eylem planlarının geliştirilmesi gibi birçok farklı alanda projeler sunulduğu belirtiliyor. Hedeflere ulaşılması için mümkün olduğunca yerli kaynak ve paydaşlarla çalışılmasının teşvik edildiği ifade edildi.

İZLEME VE KONTROL AĞIRLIKLI

Kabul edilen Ar-Ge projelerinin konularına göre dağılımına bakıldığında yoğun olarak 'izleme ve kontrol' projelerinin olduğu görüldü. 29 proje izleme ve kontrol ile ilgili olurken, 22 proje malzeme teknolojisi, 21 proje şebeke iletişimi, 17 proje iletişim teknolojisi, 9 proje kayıpların azaltılması, 4 proje aydınlatma, 6 proje ise iş sağlığı ve güvenliği konusunda geliştiriliyor.

BARIŞ ŞİMŞEK

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 194 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos'ta açılıyor
29 Temmuz 2018 07:05		 Emekliye yüzde 4 olan ek ödeme yüzde 8'e çıkarılacak
29 Temmuz 2018 06:50
'İstanbul'da açılan yabancı şirket sayısı yüzde 114 arttı'
28 Temmuz 2018 22:48		 Zengin Türklerin yeni adresi: 85 bin kişi ev aldı
28 Temmuz 2018 20:36
Eve çok, sağlık ve eğitime az harcadık
28 Temmuz 2018 17:43		 Balıkçılar bu balığa av yasağı getirilmesini istiyor
28 Temmuz 2018 09:45
300 milyar $'lık sefer başlıyor
28 Temmuz 2018 07:20		 Gaziantep'e hibe edilen itfaiye araçları teslim edildi
27 Temmuz 2018 22:57
Siirt'te çıkan yangında 140 koyun telef oldu
27 Temmuz 2018 20:52		 Silahlı Hürkuş 1 yıl sonra göreve hazır
27 Temmuz 2018 18:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
29 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan: Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız
Kurultay savaşında yarın son gün!
Adnan Oktar, yetimin tüm mirasının üstüne konmuş
Savaşlarda çile çeken dedelerden torunlara mektup var
Marmara bölgesinde yağış bekleniyor-Haritalı
Emekliye yüzde 4 olan ek ödeme yüzde 8'e çıkarılacak
Elektrik ve doğalgaz Ar-Ge atağına kalktı
FETÖ'cülere MİT'ten denizde operasyon
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fotoğraf 5
idal 2
en güzel an 5
huzur veren insan 6
Birbirine aşkım diyen kızlar 1
gece yolculuğu 2
flim seyrederken ağlamak 2
çocuk kaçırmaya çalışan adamı mahallenin döverek öldürmesi 6
ayrıldığı eş için övgü sözcükleri dizmek 5
kodlama 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam