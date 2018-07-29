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Kurultay savaşında yarın son gün!

CHP'de noter tasdikli 559 imza tespiti yapan muhalifler, eğer 624 imzayı mesai bitimine kadar teslim ederse, 45 gün içinde kurultayın toplanması gerekecek
29 Temmuz 2018 06:20
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Kurultay savaşında yarın son gün!

CHP'de24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken muhaliflerle genel merkez arasındaki kurultay hesaplaşmasında, noter onaylı imzaların toplanma süresi de yarın doluyor.

"69 IMZA DAHA GÖNDERILDI"

Noter onaylı imzaları noter huzurunda saydıran ve 559 imza tespiti yapan muhalifler, 69 delegenin ise noter onaylı imzalarının fotoğrafını gönderdiğini, bu imzalarla birlikte de 628 imza topladıklarını belirtiyor. Genel merkez muhaliflerin kurultay için yeterli sayıya ulaşamadığı, imzaların 500 civarında olduğu iddiasında ısrar ederken hem muhalifler hem de genel merkez, imza süresinin dolmasına saatler kala delegeleri sıkı markajda tutuyor.

YARGIYA TAŞINABİLİR

Karşılıklı sert açıklamalara sahne olan CHP'de 'bu kavga karakolda biter' sesleri yükselmeye başlarken kulislerde de muhaliflerin, kurultay tartışmalarını mahkemeye taşıyabileceği de dile getirilmeye başlandı.

HALK TV İNCE'DE

Öte yandan Baykal'ın sahibi olduğu Halk TV değişimden ve kurultaydan yana tavır alınca CHP yönetimi de yeni bir TV kanalı arayışına girdi. Kulislerde önümüzdeki günlerde yayın hayatına son verecek olan Karadeniz TV'nin yüzde 49 hissesinin satın alınacağı, finansman ve yayın masraflarının belediyelerden fonlanacağı konuşuluyor.

"KURULTAYI TOPLAYIN"

CHP'deseçim gecesine ilişkin kurulan adil secim sisteminin çalışmadığı ve Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan isimler arasında bulunan PM üyesi Erdal Aksünger olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Aksünger, 24 Haziran'da sadece bir seçim kaybetmedikleri, CHP'yi destekleyen milyonlarca insanının da hayal kırıklığına uğratıldığını belirterek, "Bu gerçekle yüzleşmeden yerel seçimlere gitmenin bizi daha ağır bir yenilgiye taşıyacağını gördüğümüz için değişim istiyoruz" dedi.

EVRİN GÜVENDİK

Sabah
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