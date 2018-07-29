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Erdoğan: Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız

Başkan Erdoğan: Neymiş, kredi kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin önünü kapatacaklarmış. O kredi kuruluşlarıyla mı geldik biz buralara? Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız. Biz göbeğimizden Amerika'ya bağlı değiliz
29 Temmuz 2018 06:40
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Erdoğan: Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'ta kendini takip eden gazetecilerle biraraya geldi. Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Rahip Brunson'un ev hapsine çıkmasının ardından ABD Başkanı yaptırımdan bahsetti. NATO'da çok güzel fotoğraf vardı. Trump'taki tavır değişikliğini nasıldeğerlendiriyorsunuz?

Tavır değişikliği Trump'ın sorunu.

Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını doğru bulmayız.

Dışişleri Bakanımız aracılığıyla, Ebru Hanım'ın İsrail'den çıkışına yardımcı olunması iletilmiştir.

Ebru serbest bırakılmış ama pasaportuna el konulmuştu.

ABD'lilere pasaportunun verilerek Türkiye'ye dönüşüne yardımcı olabileceklerini söyledik.

"Karşılığında Brunson'u vereceğiz" demedik. Bu tür bir pazarlık olmadı. Netenyahu'nun, "Bana Trump telefon etti, biz de bıraktık" açıklaması oldu. Türkiye'deki yargı, Brunson hakkında, hastalığını göz önüne alarak, iyi niyetle ev hapsi yönünde karar vermiş. Karara saygı duymak yerine, konuyu Türkiye'ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız.

Ne tür yaptırımları kast ediyorlar?

Kredi kuruluşlarının kredi vermesinin önü kapatılacakmış. O kuruluşlarla mı geldik buralara?

İstiklal ve istikbal mücadelemizi geçmişte nasıl verdiysek, vermeye devam ederiz. Biz göbeğimizden Amerika'ya bağlı değiliz. ABD, bu tavrını değiştirmez ise Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı.

Kalıcı askerlik düzenlemesi nasıl olacak?

Arkadaşlarım o konuyu çalışıyor. Onlar seçenekleri önümüze getirecekler. Biz hedefi veriyoruz, arkadaşlarımız çalışıyor. Profesyonel askerliğin getirisini götürüsünü iyi düşünmek lazım. Çünkü o asker ruhu amatör olarak ayrıdır, profesyonel olarak daha başka.

Ana muhalefette işler karışık. Diktatör söylemlerini çok fazla kullandılar ama gördük ki diktatörlükle kendilerini tarif ediyorlar. Ne diyeceksiniz?

- Değerli arkadaşlar gazeteci olarak böyle bir soruyu sormak en tabii hakkınız. Ama böyle bir soruya cevap vermemek de benim en doğal hakkım.

İSTANBUL DÖRTLÜ ZİRVE

Putin, İdlip konusunda Esad'ın oraya saldırmamasıkonusunda güvence verdi mi?

Kendisinden gerekli müdahaleleri istedim, gereğini yapacaktır.7 Eylül'de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye olarak İstanbul'da bir zirvemiz olacak, neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. İstanbul'daki dörtlü buluşmada, bölgesel konuları ele alacağız.

F 35 TAHKİME KADAR GİDER

ABD müttefik olarak ittifakının gereğini yapmadı. Terör örgütlerine verdiği silahlar şu anda ortak piyasada satılıyor. 5 bin TIR silah terör örgütlerinin elinde geziyor. Bize "S 400'ten vazgeçin" diyenler Yunanistan'a, "S 300'ü geri ver veya S 300'ten vazgeç" diyebildiler mi? Demedi. Bizim de geleceğe yönelik daha farklı projelerimiz var. Bizi bir yerden daha tehdit etmeye başladılar. Ne imiş F 35'leri vermeyebilirlermiş. "Vermezseniz, uluslararası tahkime gideriz" dedik. Alternatifsiz bir dünyada yaşamadığımız unutulmamalı.

HESABİ DEĞİL HASBİ OLACAK

18 Ağustos'taki kongre ileAK Parti'de nasıl bir yönetimolacak? Milletvekillerive bakanlar arasında temasnasıl sağlanacak?

Dinamik bir yapı ile tecrübeyibir araya getireceğiz.Hesabi olmayacak, hasbi olacakbir ekip. Eğer hesabi olursa bubizi batırır. Ama hasbi olursao zaman da bize neticeyi getirir."Ben, ben, ben" yok. "Biz,biz, biz" var. BakanlarımızıMKYK'ya da MYK'ya da çağırırız.Grup toplantılarına gelmelerininönünde engel yok.

ZAMBİYA'YA UÇUŞLAR ARALIKTA BAŞLAYACAK

BaşkanErdoğan, Güney Afrika temaslarının ardından dün bir diğer Afrika ülkesi Zambiya'ya geçti. Türkiye'den Zambiya'ya Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk ziyareti gerçekleştiren Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, heyetler arası toplantı öncesinde kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi:

Siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel her türlü alanda işbirliğimizi daha da ilerletmeye hazır ve kararlıyız. Çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz. İmzalayacağımız 12 anlaşmaya farklı bir önem atfediyoruz.

Önemli turizm potansiyelleriniz var. THY Başkanım da burada, kendisiyle konuştum. Aralık başı gibi buraya uçuşları başlatabileceklerini söyledi. Lungu'nun, onuruna verdiği yemege katılan Erdoğan, TSİ ile 19.55'te Zambiya'dan ayrıldı. SABAH

12 ANLAŞMA İMZALANDI

TÜRKİYE ve Zambiya arasında 12 alanda iş birliği anlaşmasına imza atıldı. "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Christopher Yaluma tarafından imzalandı.

YAVRU ASLANLARI SEVDİ

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında gittiği Johannesburg'daki Aslan Park'ta çekilen fotoğrafları paylaştı. Emine Erdoğan, yavru aslanları sevdiği fotoğrafların yer aldığı paylaşımında, "Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmişken Aslan Park'ı ziyaret ederek yavru aslanları sevdik. Yaban hayatı yakından gözlemledik" ifadesini kullandı.

FİRST LADY KÜLTÜR KÖYÜNÜ GEZDİ

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun eşi Esther Lungu ile bir araya geldi. Zambiya'daki engellilerin ve kadınların eğitim ve sağlık sorunları konusunda faaliyet gösteren Esther Lungu Vakfı'nı ziyaret eden Emine Erdoğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Esther Lungu, TİKA tarafından Zambiya'da yapılan sağlık ve eğitim yardımları dolayısıyla Emine Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye teşekkür etti.

OKAN MÜDERRİSOĞLU-HİLAL KAPLAN
Sabah
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