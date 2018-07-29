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Türkiye'ye tehdit: Askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen konferans, İsrail ve Mısır'ın Türkiye'ye meydan okuyan açıklamalarına sahne oldu. ABD Büyükelçisi de Türkiye karşıtı tavra destek verdi
29 Temmuz 2018 07:30
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Türkiye'ye tehdit: Askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz

Lefkoşa'da yapılan "Dış Rumlar Konferansı"na İsrail, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum Kesimi'ne akredite olan büyükelçileri katıldı.

Toplantıda konuşan İsrail Büyükelçisi Aammy Ravel, Rumların tek taraflı doğalgaz aramasına tepki gösteren Türkiye'nin davranışlarını tahrik olarak niteledi. "Türk tehditleri nedeniyle İsrail'in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Mısır Büyükelçisi Mai Taha Muhammed de gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulundu. ABD Büyükelçisi Cathleen Doherty ise Türkiye'nin Rumlara gösterdiği tavrın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Selim SAYARI

NTV
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