|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Türkiye'ye tehdit: Askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz
Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen konferans, İsrail ve Mısır'ın Türkiye'ye meydan okuyan açıklamalarına sahne oldu. ABD Büyükelçisi de Türkiye karşıtı tavra destek verdi
Lefkoşa'da yapılan "Dış Rumlar Konferansı"na İsrail, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum Kesimi'ne akredite olan büyükelçileri katıldı.
Toplantıda konuşan İsrail Büyükelçisi Aammy Ravel, Rumların tek taraflı doğalgaz aramasına tepki gösteren Türkiye'nin davranışlarını tahrik olarak niteledi. "Türk tehditleri nedeniyle İsrail'in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.
Mısır Büyükelçisi Mai Taha Muhammed de gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulundu. ABD Büyükelçisi Cathleen Doherty ise Türkiye'nin Rumlara gösterdiği tavrın kabul edilemez olduğunu söyledi.
Selim SAYARI
Bu haber 16,659 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI