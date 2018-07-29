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İstanbul'da alarm zilleri çalıyor

Sütlüce'de çöken bina, şehrin göbeğindeki çürük yapıları gündeme taşıdı. Dün de Sancaktepe'de bir ilkokulun istinat duvarı çöktü. Ucuz atlatılan olay, özellikle deprem riski altında bulunan İstanbul'daki 'saatli bombalar'a karşı önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini ortaya koydu
29 Temmuz 2018 08:10
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İstanbul'da alarm zilleri çalıyor

İstanbul'da devam eden sağanak yağış birçok bölgede toprak kaymasına sebep oldu. Sancaktepe'de bir okulun istinat duvarı çöktü. Facianın kıyısından dönülürken, can kaybının yaşanmadığı olayda 'ihmal' tartışmaları başladı. Öğrencilerinden biri ise duvarın zaten eğik olduğunu söyledi.

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış birçok bölgede sel ve toprak kaymasına yol açtı. Anadolu yakasında Sancaktepe'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Facianın kıyısından dönülen olayda can kaybı yaşanmadı. Olay yerine gelen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem "Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu sevindirici taraf. Maddi bir kayıp var" dedi. Olay dün saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Mevlana Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulun istinat duvarı henüz belinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis toprağın döküldüğü sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken toprağın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için çalışma başlattı. Toprak kayması devam ederken ekiplerin çalışması devam ediyor. Okulda okuyan bir öğrenci, "Duvar eğik duruyordu zaten. Biz de sese geldik" derken başka bir görgü tanığı ise, "Apartman sallandı. Yağmurda kimseyi görmedik. Gümbürtü koptu. Duvarlar aşağı düştü" diye konuştu. Yaşanan olayın ardından Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de olay yerine gelerek inceleme yaptı.Erdem "Bugün 11.00-11.30 arası ani bastıran yağışla beraber okulumuzun istinat duvarı çöktü. Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu sevindirici taraf. Maddi bir kayıp var. Biraz sonra kayan toprak, yıkılan istinat duvarı, yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve uzun bir duvar. Afetlerde bunlar var maalesef. Son yıllarda mevsimlerde ki değişimler ve farklılıklar Temmuz ayında Ağustos ayında yağışlar büyük zararlar veriyor. Hepsi Allah'tan. Biz şükür ediyoruz. Herhangi bir can kaybı yok. Şu anda bütün tedbirler alındı. En kısa zamanda yıkılan istinat duvarı kaldırılacak" diye konuştu. Erdem konuşmasını şöyle sürdürdü: "Okul bahçesi geniş bir alan. Okulumuz eski bir okul. 10-12 yıl önce yapılan bir okul. Herhangi bir ihmal söz konusu değil. Buna benzer afetler dünyanın her yerinde oluyor. Tedbir alınması mutlak doğru olması gereken bir durum. Herhangi bir yaralı yok. Caddede, sokakta kimsenin yürümeyişi Allah'ın takdiri. Okullar açılana kadar duvarımızı yapacağız."

Yıkıma karşı naylon koruma

Sancaktepe'de dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması nedeniyle bina boşaltılmıştı. Belediye ekipleri, kaymanın olduğu yere toprak ve çakıl doldurup üzerini naylonla kapattı. Bina sakinleri evlerine girmezken bekleyişleri devam ediyor. Sokak araç ve yaya trafiğine demir bariyerlerle kapatılmış durumda.
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