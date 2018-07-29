Konut satışlarına kampanya dopingi

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.4 oranında artarak 119 bin 413 oldu. Ortaya çıkan bu tabloda inşaat firmalarının haziran ayı boyunca devam eden yüzde 20'lik fiyat indirimi ile bankalarının yüzde 0.98 faiz kampanyası büyük etki yarattı. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 547 konut satışı ve yüzde 17.2 pay ile zirvede yer alırken, 12 bin 078 konut satışı ile Ankara ikinci, 6 bin 888 konut satışı ile İzmir ise üçüncü sırayı kaptı. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, yaşanan artışta 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kampanyanın büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Elmas "Konut alıcısı ve yatırımcılar, yüzde 0.98 faiz oranına ek olarak sunduğumuz yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdi ve özellikle kredili konut satışlarında artış oldu. Ayrıca faizler psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına inince ev alma talebini erteleyen vatandaşlar harekete geçti. Yabancı yatırımcının da ilgisinin artmasıyla ben bu yıl rekor geleceğine inanıyorum" dedi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Haziran ayının seçim süreci, ramazan ayı ve yaz tatilinin başlaması dönemine denk gelmesine rağmen satışların ciddi manada arttığını söyledi. Durbakayım, oluşan tabloda kampanya ve düşük faizin önemine vurgu yaparak "Aylık bazda gerçekleşen 119 bin 413 adetlik satışın yüzde 39,9'unun ipotekli satışlardan olması, konut alıcılarının düşük faizi tercih ettiğini işaret ediyor. Faizlerin tekrar yükselmesi ise ekonominin dinamosu olan inşaat sektörüne sarsıcı bir darbe indirmek anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

YABANCIYA SATIŞTA YÜZLER GÜLÜYOR

Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında da yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz ay, Irak vatandaşları Türkiye'den 315 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 228 konut ile İran, 169 konut ile Rusya Federasyonu, 139 konut ile Afganistan ve 110 konut ile Suudi Arabistan izledi. Yabancıların en çok konut satın aldığı il ise İstanbul (764) oldu. İstanbul ilini 525 konut satışı ile Antalya, 117 konut satışı ile Bursa, 83 konut satışı ile Ankara ve 74 konut satışı ile Yalova takip etti.