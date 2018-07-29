17 yıl sonra teşkilattan bir isim müdür olarak atandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) görevine başlayan Celal Uzunkaya, FETÖ kumpasına uğrayan bir isim. Uzunkaya'nın EGM'nün başına atanması, teşkilat için de büyük önem taşıyor. Nitekim tam 17 yıl aradan sonra Emniyetin tepesine teşkilatın içinden bir isim atandı. Daha önce görev yapan Turan Genç, Mehmet Ağar, Ünal Erkan, Gürbüz Atabek ve Kemal Aygün de emniyet teşkilatının içinden gelen emniyet müdürleriydi. Son olarak emniyet kökenli Turan Genç, 1999-2001 yılları arasında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapmıştı. O yıllardan bu yana Emniyetin başına hep mülkiye kökenli isimler getirilmişti.

FETÖ KUMPAS KURDU

1975'te Polis Koleji'ni, 1978'de Polis Akademisi'ni birincilikle bitiren Celal Uzunkaya, kritik görevlerde bulundu. 2009 yılında EGM Personel Daire Başkanlığı görevine getirilen Uzunkaya, FETÖ'nün hedefine girdi. Örgüt, tayin ve terfi işlemlerini istediği gibi yapmak için Uzunkaya'yı uydurma deliller, asılsız, isimsiz ve imzasız ihbar mektupları ve medya propagandasıyla sanık sandalyesine oturttu.

O GİDİNCE PALAZLANDILAR

İzmir'deki FETÖ'cü savcılar tarafından açılan dava sonucu Celal Uzunkaya ve o dönem EGM Yardımcılığı yapan Mustafa Gülcü 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, 4 yıl mesleklerinden uzak kaldılar. Örgüt, birçok kritik koltuğa kendisine bağlı polisleri yerleştirdi. Ancak söz konusu davanın kurgu olduğu, örgütün bir kumpası olduğu ortaya çıkarıldı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılama sonucu beraat eden Uzunkaya, 2014-2016 arası İzmir, 2016-2018 arası da Antalya Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

HEYECAN, ONUR VE GURUR

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Yeni Şafak'a önemli mesajlar verdi. Heyecanlı, onurlu, gururlu bir süreç yaşadığını belirten Uzunkaya, "Teşkilatın içerisinde 40 yıl görev yapmış bir ismin Genel Müdürlük makamına atanması hem şahsımı, hem de teşkilatımızı mutlu etmiştir. Bugüne kadar FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi aynı azim e kararlılıkla sürdüreceğiz. Tek isteğimiz, milletimizin bize güvenmesi ve destek olmaya devam etmesidir" dedi.

Hüseyin Likoğlu