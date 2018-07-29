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Kargu Afrin'de vurdu

Milli kamikaze İHA'sı Kargu, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldı. Mehmetçiğin destan yazdığı Burseya Dağı çevresinde 5 kişilik PKK'lı grubu havadan takibe alan Kargu, teröristlerin dibinde kendini patlattı
29 Temmuz 2018 08:40
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Kargu Afrin'de vurdu

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda silahlı kuvvetlerin envanterine bu yıl katılan milli üretim silah ve sistemler kullanıldı. ATAK helikopterler, ANKA uydu kontrollü insansız hava aracı, milli güdüm kitleriyle donatılmış uçak mühimmatları LGK (lazer güdüm kiti), HGK (hassas güdüm kiti), milli füzeler UMTAS, CİRİT, terörle mücadele deneyimlerini başarıyla gerçekleştirdiler ve testlerden geçtiler. Afrin'de denenen bir diğer milli silah ise 'suikastçı' olarak bilinen kamikaze drone 'Kargu' oldu. Kargu, Türk askerinin kahramanlık destanları yazdığı Burseya Dağı bölgesinde Özel Kuvvetler personeli tarafından kullanıldı.

BORDO BERELİLER KULLANDI

Alınan bilgilere göre, İHA'larla tespit edilen teröristlerin üzerine, döner kanatlı Kargu gönderildi. Lançerden fırlatılan ve uzaktan joystik ile yönlendirilen Kargu, kendisini farkedip kaçan 5 kişilik terörist grubu takip etti. Kargu, PKK'lılara en çok yaklaştığı anda da patlayarak hedef grubu etkisiz hale getirdi. Operasyonda teröristler gafil avlandı. Bordo berelilerin arazide kullandığı yeni silahlar arasındaki Kargu sayesinde özel kuvvet personeli, teröristleri 5 kilometre uzaktan imha ederek harekatı güvenle tamamladı.

MENZİLİ 13 KM'YE ÇIKARILDI

ABD vermeyince Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği sistemlerden kamikaze İHA'lar, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından milli imkanlarla tasarlanarak üretilmiş ve kasım ayından itibaren de Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmeye başlanmıştı. Halen operasyonlardaki ihtiyaçlara göre Alpagu ve Kargu'ların yeni segmentlerinin geliştirilmesi faaliyeti sürüyor. Bir platformdan atılan sabit kanatlı kamikaze uçar Alpagu'nun menzili 13 kilometreye kadar ulaştırılmış durumda. Geliştirme çalışmaları tamamlandığında hava ekibinin yöneticisi 'Togan' adlı İHA'nın gözcülüğü eşliğinde kamikaze araçlar Alpagu ve Kargu, sürü psikolojisiyle hareket edecek ve ortak operasyonlara imza atacak.

Kandil'e hazır

Teröriste kaçış şansı tanımayan, en ufak deliklerden girerek mağaralarda, inlerde tehdidi yok eden kamikaze uçarların Afrin'den sonra yeni hedefi, Kandil'deki terörist elebaşıları. Kandil'e yönelik sınır ötesi operasyonlarda bölücü terör örgütü liderleri öncelikli hedefler arasında bulunuyor. Suikastçı 'drone'lar Alpagu ve Kargu, 1 dakikadan daha kısa sürede hazırlanıp fırlatılıyor ve 80 km'nin üzerindeki süratle yol alıyor. Üzerinde antipersonel mühimmat taşıyan bu araçlar, hedefe doğru dalışa geçerek saatte 120-140 km arası bir hıza ulaşıyor. Süratle gelip hedefe çarpmadan kendisini patlatan kamikaze uçarların etki alanı ise 20 metrekare. Üzerindeki mühimmat, 20 metrekaredeki bütün hedefleri yok ediyor. Tasarımı, mühendisliği ve imalatı tamamen yerli olan suikastçılar, gece görüş ekipmanı takılmış versiyonuyla karanlıkta da görev yapabiliyor. Türkiye, bu önemli ürünlerle birlikte dünyada kamikaze İHA imalatı yapabilen 3 ülkeden biri oldu.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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