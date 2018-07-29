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'İzmir'de binaların yaklaşık yüzde 65'i riskli'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir'de 2,5 milyon bina var ve bu binaların yaklaşık yüzde 65'i riskli. Ekonomisi büyük bir şehir olmasına rağmen yapılaşması tam öyle değil" ifadelerini kullandı
29 Temmuz 2018 08:15
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'İzmir'de binaların yaklaşık yüzde 65'i riskli'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Türkiye'deki enflasyonun üzerinde gayrimenkul artışı sergileyen ender şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Tabi 2,5 milyon bina var ve bu binaların yaklaşık yüzde 65'i riskli. Ekonomisi büyük bir şehir olmasına rağmen yapılaşması tam öyle değil." dedi.

Bakan Kurum, kentteki temasları kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle görüştü.

Burada konuşan Kurum, İstanbul ve Diyarbakır'dan sonra Türkiye için büyük bir değer olan İzmir'i ziyaret ettiklerini ifade etti.

Sorunları yerinde görerek çözüm için karar almaya çalıştıklarını aktaran Kurum, İzmir'in de sorunlarını yerinde görerek istişareler gerçekleştirerek en kısa sürede çözme arzusunda olduklarını söyledi.

İzmir çok değerli bir şehir olduğunu anlatan Kurum, şöyle devam etti:

  • "Gayri menkul fiyat artışına baktığınızda şu an Türkiye'deki enflasyonun üzerinde gayrimenkul artışı sergileyen ender şehirlerden biri. Tabi 2,5 milyon bina var ve bu binaların yaklaşık yüzde 65'i riskli. Ekonomisi büyük bir şehir olmasına rağmen yapılaşması tam öyle değil. Bakanlığımız, belediyemiz bölge vekillerimiz teşkilatlarımız inşallah el birliği içerisinde bu oranları çok daha aşağıya çekmek üzere mücadele edeceğiz. Bu bizim büyük bir problemimiz inşallah İzmir'i bir turizm şehri, bir sanayi şehri gerçekten hak ettiği seviyeye getirme noktasında Bakanlık olarak yapılması gereken neyse bunları burada sorunların tespiti ve çözüm üretilmesi noktasında yapılması gereken neyse inşallah bunları kısa sürede yapıp, vatandaşımızın, milletimizin hizmetine açmak üzere buraya geldik."

Kurum, Bakanlığı tarafından 100 günlük bir eylem planı hazırladıklarını bu çalışmada şehirlerin dönüşümü ve problemlerinin çözümü noktasında ciddi kararların olduğunu aktararak, eylem planının duyurusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde açıklayacaklarını söyledi.

İmar Barışı sürecinin devam ettiğini Türkiye genelinde başvurunun 3 milyon 158 bin, İzmir'de ise bu rakamın 275 bin olduğunu aktaran Kurum, bu durumun da kentteki yapılaşmanın sıkıntılı olduğunun en güzel göstergesi olduğunu belirtti.

Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Kentsel dönüşümle alakalı bugün yerinde ziyaret edeceğiz, yeni yapılması gereken alanların kararlarını almaya çalışacağız. Bu kararları da çok hızlı bir şekilde nasıl özel sektörde hepiniz bir iş yeri sahibisiniz işinizle ilgili kararı aynı gün içerisinde verip bir şekilde uygulamaya geçmeye çalışıyorsunuz biz de bunu bir özel sektör mantığı ve devlet disiplini içerisinde şehirlere zarar vermeden, şehirlere değer katacak projelerin kararlarını hep beraber alacağız. Alt yapı ve ulaşım anlamında yine İzmir'de sorun neyse bu sorunların tespitini yapıp bunlarında çözüm önerilerini burada hep birlikte alıyor alacağız."

İzmir'i şaha kaldıracağız"

İzmir'in bir deniz şehri olduğuna işaret eden Kurum, deniz ulaşımı noktasında da yapılması gerekenler için çalışma yapacaklarını ifade etti.

Kurum, kentin büyük bir problemi olan katı atık depolama tesisinin faaliyete geçmesi için yapılması gerekenler noktasında düzenlemelerin yapılarak tesisin inşaatına biran önce başlanması gerektiğini vurguladı.

İzmir'de de millet bahçesi oluşturma noktasında incelemeler yapacaklarını ifade eden Kurum, "Halkın nefes alacağı, gezeceği, çocuğuyla mutlu olacağı 7'diden 70'e herkesin gezebileceği her türlü ihtiyacın karşılanacağı alanlar üretmek zorundayız. İnşallah İzmir'i şaha kaldıracağız, İzmir'i bulunduğu yerden çok daha yukarıya taşıma noktasında yapılması gereken neyse. İzmir'in değeri, İzmir'in kaynakları buraya kesinlikle yeter. Bu kaynakları hep beraber kullandığımızda İzmir çok daha iyi bir yere gelecektir. İstihdam noktasında, iş noktasında ülkeye çok büyük katma değer sağlayacaktır." diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin muhalefet partisinde olduğu için hükümetin destek vermediği gibi bir algı oluşturulduğunu bunun doğru olmadığını aktararak, bugün yapılan ziyaretin çok verimli geçtiğini kentin sorunlarının çözümü noktasında taleplerin çözümü için çalışma başlatıldığını söyledi.

Ziyarette, Bakan Murat Kurum'a AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar da eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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