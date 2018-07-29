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İzmir'de korkutan yanık kokusu
İzmir'in Çiğli ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle otluk ve bataklık alanda çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yanan otların kokusu rüzgar nedeniyle tüm şehre yayıldı. Koku, olası bir orman yangının akıllara getirirken, şehirde korkuya neden oldu
Yangın, dün gece İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarındaki otluk ve bataklık alanda çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, akşam saatlerinde başlayan rüzgar yanmış otların kokusunu şehir merkezine taşıdı. Şehrin birçok ilçesinde hissedilen koku, olası bir orman yangınını akıllara getirerek şehirde korku yarattı.
"KİME SORSAK 'YETKİLİLLERİ ARAYIN' DİYOR"
Kokudan rahatsız olduklarını söyleyen restoran işletmecisi 45 yaşındaki Ahmet Akalan "Saatlerdir bu yangın kokusu devam ediyor.
Bütün çevre kokuyor. Biz burada işletmeciyiz ve müşterilerimizin hepsi rahatsız. Koku nereden geliyor, nasıl oluyor biz bir türlü anlam veremedik.
Bu konuda kime nasıl başvuracağız bunu da bilemiyoruz. Kime sorsak 'yetkilileri arayın' diyor. Yetkililer buna bir el atarsa gerçekten çok memnun kalacağız.
Şu an bile koku devam ediyor. Biz esnaf olarak mağdur olduk" dedi.
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