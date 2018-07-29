1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Komşuların kedi kavgası

İzmir'in Konak ilçesinde hayvansever Gülhan Şenözhür (42), sokakta beslediği kedilerin su kaplarını çöpe atan kişilere yönelik yola 'Hayvanları elleme' diye yazınca, komşularıyla arasında gerginlik yaşandı. Kedileri beslemesini istemeyen yan apartmanda oturan iki komşusundan S.D.'nin kendisine küfrettiğini ve tehditte bulunduğunu, T.K.'nın ise kendileri zehirleyeceğini söylediğini öne süren Şenözhür, polise şikayette bulundu
29 Temmuz 2018 10:46
Yazdır
Komşuların kedi kavgası

Konak ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 141 sokakta yaşayan Gülhan Şenözhür, oturduğu apartmanın önünde sokak kedilerine beslemeye başladı. Uzun bir süredir hayvanlara su ve yiyecek vererek onları doyuran Gülhan Şenözhür ile mahallede yaşayan iki komşusu arasında bu yüzden tartıma çıktı. Gülhan Şenözhür'ün iddiasına göre yan apartmanda yaşayan T.K. ile S.D., kendisinden sokakta kedi beslememesini istedi. İddiaya göre, komşuları her defasında kedilerin su içtiği kapları alarak çöpe attı. Bunun üzerine aralarında gerginlik başladı. Yaşanan sorun üzerine Gülhan Şenözhür, mahalledeki yol üzerine 'Hayvanları elleme' diye yazdı. Bunun ardından mahalledeki kedi kavgası büyüdü.

Yaşananları anlatan Şenözhür, "Mahalledeki birçok aile ile birlikte kedileri besliyoruz. Mama, su, yemek veriyoruz. Ama yağlı şeylerse, kedilerin yemesini bekliyoruz ve bitirince çöpe atıyoruz. Hiçbir şekilde dağılmasına, çevreyi kirletmelerine izin vermiyoruz. Mahalledeki bir kadın, bize müdahale ediyor. Bazen de hayvanların su kaplarını toplayarak çöpe atıyor. Elimizde plastik kap kalmadı. Biz de 'Hayvanları elleme' diye yazı yazmak zorunda kaldık. Bir uyarı olur diye bunu yaptık. Yazıyı yazdıktan sonra evime gittim. Bir süre sonra birisinin ağır küfürler ettiğini duydum. Balkona çıkıp baktım. 'Bu şekilde küfür etmeniz hiç hoş değil' dedim. Bana dönerek 'Sana ne oluyor. Ben bu yazıyı kim yazdıysa ona söyledim' dedi. 'O yazıyı kedilerin beslenmesine karşı çıkanlara karşı biz yazdık' dedim. Bunun üzerine 'Burada hayvan falan besleyemezsiniz. Bir daha su kabı görürsem, toplar atarım. Kendi evinizin önüne koyun. Burada kedi ve köpek görmeyeceğim. Siz burada bunları besliyorsunuz, hepsi gelip bizim apartmanımın içine tuvaletini yapıyor' dedi. Ancak doğru söylemiyor, çünkü burada ağaç dibi varken hayvan gidip taşın üstüne tuvaletini yapmaz. Beyefendi tehditlerini savurup gitti" dedi.

Şenözhür, bu sırada yine yan apartmanda oturan T.K.'nın da balkona çıkarak kendisine, "Burada bizim sözümüz geçer. Bu sokakta ne kadar hayvan varsa zehirleyeceğim, günahına da siz gireceksiniz" dedikten sonra içeri girdiğini söyledi.

Ağır küfürler ettiği için gerekli yasal yollara başvuruda bulunduğunu belirten Gülhan Şenözhür, kendisine kimsenin bunu yapamayacağını, hele hayvanlar için hiç yapamayacağını söylediğini anlattı. Hayvanlar konusunda sınırının bulunmadığını vurgulayan Şenözhür, onların kendisi için ayrı bir değeri olduğunu, çünkü dertlerini anlatamadıklarını söyledi. Şenözhür, "Çöplerin üstü kapalı, oralardan bir şeyler yeme şansları yok. Her yer taş, toprak. Biz ekmek ve su vermezsek, açlar. Kedileri beslediğimiz alan, zaten boş bir alan. Biz kendi evimizin önüne de koyuyoruz. Ama oradan da alıyorlar" diye konuştu.

Gülhan Şenözhür, kendisine hem hakaret hem de tehdit ettiğini ileri sürdüğü S.D. ile sokak hayvanlarını zehirleyeceğini söylediğini öne sürdüğü T.K. hakkında Hatay Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,632 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
25 bin kibrit kutusuyla geçmişe yolculuk
29 Temmuz 2018 13:31		 Türkiye'de sendikalı işçi sayısı 178 bin 517 kişi arttı
29 Temmuz 2018 13:28
Muhtarlar Endülüs'e çıkarma yaptı
29 Temmuz 2018 13:20		 75 model Murat 124'ü 65 bin liraya satışa çıkardı
29 Temmuz 2018 13:12
İlk kadın başkanın anıt mezarı gün yüzüne çıkarılıyor
29 Temmuz 2018 12:54		 Antep fıstığı hırsızlarına fotokapanlı önlem
29 Temmuz 2018 12:43
KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı
29 Temmuz 2018 12:26		 Fitness aleti satışları patladı
29 Temmuz 2018 12:23
Doğanın el değmemiş mirası: Yerköprü Şelalesi
29 Temmuz 2018 12:18		 Önce şifaya sonra sıcak yuvaya kavuşuyorlar
29 Temmuz 2018 12:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
İhraçlarla ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntıları
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
Türkiye'ye tehdit: Askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz
17 yıl sonra teşkilattan bir isim müdür olarak atandı
Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı
Midilli'ye kaçmak isteyen FETÖ'cüleri taşıyan bot battı
Ünlü profesöre 15 günlük men cezası
FETÖ'cülere MİT'ten denizde operasyon
Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
Danıştaydan 'hesap işletim ücreti' kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitap hediyesi 7
joy türk 1
teselya 2
bugün benim doğum günüm 2
programlama 2
Hafta sonu yatmak 4
yine kovulduk 2
aşk şarabı 3
2 iphone 1 bedelli 3
Semt pazarı 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam