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Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Adana'da, elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Adana'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kullandığı motosiklet, merkez Yüreğir ilçesi Gülbey Karataş Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün öldüğünü tespit etti.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ölen kişinin kimliğini tespit etmek ve yakınlarına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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