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Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da, elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
29 Temmuz 2018 10:53
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Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kullandığı motosiklet, merkez Yüreğir ilçesi Gülbey Karataş Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün öldüğünü tespit etti.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ölen kişinin kimliğini tespit etmek ve yakınlarına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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