|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Büyükerşen: 'Delege dalkavukluğu' yapılıyor
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partisi CHP'de yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarına tepki gösterdi. CHP'nin silkinmeye ve tüzük değişikliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Büyükerşen, "Bu yapı, 'delege dalkavukluğu'dur. Delege sistemimiz mutlaka değiştirilmeli" ifadesini kullandı
24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde adı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Büyükerşen "CHP'nin silkinmeye, derlenip toparlanmaya, tüzüğünü yenilemesine ihtiyacı var.
Şu dönemi, kurultayla değil, seçim çalışmalarıyla geçirmeliyiz" dedi.
Partinin bu tür kişilerden mutlaka kurtarılması gerektiğini ifade eden Büyükerşen, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e şunları söyledi:
"Adayın, seçimi kazanmak için seçtirdiği, o adayla birlikte hareket eden delege sistemiyle bir yere varılamaz. Açıkçası bu yapı 'delege dalkavukluğu'dur. Delege sistemimiz mutlaka değiştirilmeli. Partide, ne zaman ilçe ve il başkanı seçilecekse hemen 'demirbaş delegeler' ortaya çıkar. Hemen her yönetim, kendi delegesini elinde tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla delege dalkavukluğu siyasette hep var. İşte seçim döneminde herkes delege avına çıkıyor. Adaylar, adaylığa niyetlenenler akraba, eş-dostu delege yapmış.
'GERİDE OLAN HİÇ ÇALIŞMIYOR'
Oy verdikten sonra bir daha da ortada gözükmüyor. Milletvekili seçiminde de o partinin 3-4 milletvekili çıkarması kesinse, üçüncü, dördüncü sıradakiler çalışıyor, geride olan adaylar ve onlara oy verenler kılını bile kıpırdatmıyor.
Hatta garanti seçilecek yerde olanların da yeterince çalıştığını iddia edemeyiz. Düşünün, sandık kurulunda görevlendireceğimiz delege bile bulamıyoruz.
Milletvekilliğine aday olabilmek için il ve ilçe başkanı olanlar var. Hemen il ve ilçe başkanlığına seçiliyor, ilk seçimde de milletvekilliğine adaylığını koyuyor.
Böyle olmamalı. İlçe ve il başkanı olanlar ilk seçimde milletvekili adayı olmasın. İlk genel ve yerel seçimde partinin kazanması için uğraşmalı."
Bu haber 6,218 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI