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Kapadokya'ya giden tur otobüsü kaza yaptı: 2 ölü
Antalya'da Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı. İki kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı bulunuyor.
Kapadokya'ya giden tur otobüsü, karşı yönden gelen iki otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, iki kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.
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