Önce şifaya sonra sıcak yuvaya kavuşuyorlar

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan hayvan hastanesinde görevlendirme yapılan belediye ile yapılan protokol kapsamında sokak hayvanları da sevgiyle tedavi edilip sıcak yuvaya kavuşturuluyor.

Üniversite bünyesinde geçen sene kurulan hastanede, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi ile gerçekleştirilen protokol kapsamında sokak hayvanlarının da tedavi ve bakımlarına yönelik çalışma yürütülüyor.

Hastanede üst düzeyde tedavi olanağı sunulan hayvanların tüm bakımları özveriyle yapılıyor.

Veteriner Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitim olanağına kavuştuğu hastanede, her öğrenciye bir hasta düşüyor.

Tedavisi ve bakımı tamamlanan sokak hayvanları sahiplendiriliyor.

Bu kapsamda yaklaşık 100 sokak hayvanı yaşamını sıcak bir yuvada sürdürme olanağına kavuştu.

Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Barış Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene faaliyete geçen hastanede kedi, köpek, kanatlı ve çiftlik hayvanları ile egzotik hayvanların teşhis ve tedavisinin başarıyla yapıldığını söyledi.

Belediye ile yapılan protokol kapsamında sokak hayvanlarının da teşhis, tedavi ve kısırlaştırılması işlemlerini yürüttüklerini anlatan Akgül, "Şu anda bölgede yatılı olarak hospitalize hayvan alan nadir yerlerden birisiyiz. Yani hastaların iyileşme sürecini öğrenci arkadaşlarımızla bizzat yakından takip ediyoruz. Hastaların tedavisi sonlanana kadar kendilerini burada misafir ediyoruz. Tedavisi bittikten sonra da hasta sahiplerine hastaları tekrar sağlıklı bir şekilde teslimini yapıyoruz." diye konuştu.

Hastanedeki çalışmaların akademik personel ve öğrenci iş birliğiyle yürütüldüğünü dile getiren Akgül, el ele vererek hayvanların bir an önce sağlığına kavuşması için gayret gösterdiklerini belirtti.

"Her öğrencinin kendisine ait hastaları oluyor"

Her öğrencinin bir hastayı sahiplenerek teşhis ve tedavi sürecinin yakından takibini yaptığını anlatan Akgül, öğrencilerin hayvanların beslenmesinden, kafeslerinin temizliğine kadar tüm bakımlarını üstlendiğini aktardı.

"Her öğrencinin kendine ait hastası oluyor ve hasta iyileşene kadar takiplerini hocalarımız ile başarılı şekilde yapıyorlar. Hasta geldiğinden itibaren de sahiplendirme çalışmalarına başlamış oluyoruz." ifadelerini kullanan Akgül, tedavileri tamamlanan hayvanları sahiplerine teslim ettiklerini kaydetti.

Akgül, vatandaşların hayvanlara karşı ilgili olduğunu, vicdanlı bir yaklaşım gösterdiğini anlatarak, sokak hayvanlarına yiyecek ve su verildiğini gördüklerini aktardı.

Kedi ve köpek gibi hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşları hastaneye beklediklerini ifade eden Akgül, "Buraya gelsinler, görsünler, gezsinler, hiç olmazsa gelip en azından yavru kedilerimiz var, sevsinler. Sahiplenmek isteyenlere de hayvanları sağlıklı bir şekilde teslim ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Ahmet Erdeğer, Gaziantep'ten okumak için geldiği kentte hayvan hastanesinin kurulmasından bu yana çok sayıda sahipli ve sahipsiz hayvana baktığını söyledi.

Hastanede hayvanların tedavilerini, ameliyatlarını ve bakımlarını sevgiyle yaptıklarını vurgulayan Erdeğer, şöyle devam etti:

"Hayvanlarla iç içe olmak hayvansever bir insan için çok güzel. Hayvanları sevmek gerekiyor. Sevince daha çabuk iyileştiklerine inanıyoruz. Daha önce sokak hayvanlarına yeterince bakılmıyordu. Artık öyle değil, biz varız, hocalarımız var. Belediyenin de desteğiyle burada hayvanlara bakılıyor, tedavileri yapılıyor ve daha sonra kısırlaştırılıyor, küpeleri takılıyor."

Erdeğer, hocalarının gözetiminde birçok ameliyata girdiklerini ve tedavi yöntemlerini uygulamalı öğrendiklerini kaydetti.

"Sevgiyle bakıyoruz"

Malatyalı öğrenci Merve Keskin, liseden bu yana hayalini kurduğu meslek için eğitimini sürdürdüğünü anlatarak, hastaneye gelen tüm hayvanlarla yakından ilgilendiklerini söyledi.

"Burada ameliyat ve kısırlaştırma yapıyoruz. Serum ve ilaçlarını veriyor, iğnelerini yapıyoruz. Hayvanlar dertlerini anlatamıyor. Sevgiye muhtaçlar." diyen Keskin, hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini aktardı.

Keskin, sokak hayvanlarının aç kalmaması için okul bahçesine her gün mama ve su bıraktıklarını belirtti.

Mardin'den gelen Reşat Bayık da hasta hayvanlara hijyenik ortamda sağlık hizmeti verdiklerini dile getirdi.

Gelen hastalara acil müdahalenin ardından gereken tıbbı müdahalenin uygulandığını belirten Bayık, tüm sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini üstlendiklerini kaydetti.

"Her öğrenci arkadaşımıza bir hasta düşüyor." ifadesini kullanan Bayık, teorik gördükleri dersleri hastanede uyguladıklarını, bunun kendileri için önemli bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi.

Fecri Barlık