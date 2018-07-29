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Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan profesyonel askerlik konusunda ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Profesyonel askerliğin getirisi ve götürüsü iyi hesap edilmeli." ifadelerini kullandı
29 Temmuz 2018 12:31
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Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Profesyonel askerlik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Profesyonel askerliğin getirisini götürüsünü iyi düşünmek lazım.

Profesyonel askerlik yüzde 100 olmalı mı, olmamalı mı? Bu noktada da ayrı bir tartışma söz konusu. Çünkü o asker ruhu amatör olarak ayrıdır, profesyonel olarak daha başkadır.

Şimdi 1.5 milyona yakın birikim konuşuluyor. Bunu bir eritelim.

Bunu erittikten sonra her mevsim bedelli askerlik gelir mi, gelmez mi bu beklentileri ortadan kaldıracak bir sürecin içine girelim istiyoruz.'' ifalerini kullandı.
Memurlar.Net
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