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Hergün zencefil içti ölümden döndü

İzmir'de, Faruk Güzel isimli hastanın iyi geçen ameliyatı sonrası gelişen ve hayatını tehdit eden kanamayı merak eden ve derinlemesine bir test yapan uzmanlar, sebebin hastanın öksürüğünü kesmesi için her sabah bala karıştırıp içtiği zencefilden kaynaklandığını ortaya koydu
29 Temmuz 2018 12:36
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Hergün zencefil içti ölümden döndü

İzmir'de, bir hastanın iyi geçen ameliyatı sonrası gelişen ve hayatını tehdit eden kanamayı merak eden ve derinlemesine bir test yapan uzmanlar, sebebin, hastanın öksürüğünü kesmesi için her sabah bala karıştırılıp içtiği zencefilden kaynaklandığını ortaya çıkardı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan bankacı Faruk Güzel yaklaşık üç ay önce öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Şikayetlerine akciğerindeki hava kistlerinin neden olduğu; ancak patlaması halinde ameliyatın mümkün olacağı belirtilen Güzel takibe alındı. 15 gün kadar önce öksürük ve nefesinde daralma şikayetleri artan Güzel, akciğerindeki hava kistlerinin patlaması nedeniyle Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Gökhan Yuncu tarafından ameliyata alındı. Prof. Dr. Yuncu, tarafından kapalı yöntem uygulanarak hava kistlerini çıkarıldı ve nüksü önlemek için göğüs duvarındaki zarı (plevra) soyuldu.

HER GÜN YEDİĞİ YİYECEK MİDESİNDE BU HALE GELDİ!
AMELİYAT BAŞARILI GEÇMİŞTİ AMA...

İHA'nın haberine göre; başarılı geçen ameliyat sonrasındaki takip sürecinde, hastada izah edilemeyen ve hayati tehlike oluşturan bir kanama meydana geldi. Göğüs içine endoskopik kamera ile bakılınca cerrahi bir kanamanın olmadığı ve tıpta kanama diyatezi (Kanın pıhtılaşmasını bozan çok çeşitli nedenlerle, kanamanın durmaması veya kontrolsüz büyük kanamaların oluşması) denilen, sızıntı şeklinde bir kanama olduğu görüldü. Hastayı tekrar sorguladıklarında 'zencefil' içtiğini öğrendiklerini belirten Prof. Dr. Yuncu, "Hasta ameliyat öncesinde sorulduğunda kan sulandırıcı ilaç kullanmadığını söyledi. Laboratuvar incelemelerinde de kanama diyatezine neden olabilecek bir bulgu yoktu. Hasta tıp dışı bir bitkisel ürün kullanıp kullanmadığı hakkında yeniden sorgulandığında 'her sabah düzenli olarak zencefil kullandığını' ifade etti.

Zencefil, kanın pıhtılaşma mekanizmasının ilk basamağında görev alan trombosit denilen kan hücrelerinin fonksiyonunu bozmaktadır. Trombositlerin fonksiyonlarındaki bozukluk, pıhtılaşma mekanizmasının ilk basamağını bozarak, kanamaya eğilim oluşturur. Hastamızda, bu ürün kullanımı sonucu, hayati tehlikeye neden olan kanama komplikasyonu gelişti. Yoğun tıbbi takip ve tedaviye rağmen, yeniden ameliyata almak zorunda kaldık. Dolayısı ile hastane yatışı ve iyileşme süreci uzadı. Bu arada hastaya doku nakli anlamına gelen kan transfüzyonları yapıldı" dedi.


"KAN SULANDIRICI İLAÇLARLA DA BİRLİKTE KULLANILMAMALI"

Son zamanlarda bitkisel kaynaklı ürünleri kullanma alışkanlığının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Yuncu şu uyarılarda bulundu: "İlaç prospektüslerinin sayfalarca ürün bilgileri içermesine karşın aktarlardan, marketlerden alınabilen bitkisel kaynaklı ürünler hakkında en küçük bir uyarı yazısı yok. Bu yaygın bilinçsiz kullanım, kullanan kişilerin çok ciddi yan etkilerle karşılaşma riskini karşımıza çıkarıyor. Bu ürünleri kullanan kişiler, kontrolsüz ve hekim bilgisi dışında kullanmamaları konusunda bilinçlendirilmelidir. Zencefilin, kan sulandırıcı ilaçlarla da birlikte kullanılmaması gerekiyor. Kullanılması durumunda kendiliğinden kanamalar oluşabiliyor. Hemofili hastaları da kanama riskinden dolayı tüketmemeli. Herhangi bir ameliyat olması gereken hastalar, en az bir iki hafta kadar önce, zencefil ve zencefili içeren yiyecek içecekleri tüketmeyi bırakılmalıdır."


YOĞUN BAKIMDA ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Güzel, öksürüğünü kesmesi için 3 aydan beri düzenli olarak suya zencefil tozu karıştırıp içtiğini, ameliyattan önceki 15 gün de buna ek olarak birer kaşık zencefili balla karıştırarak tükettiğini söyledi. Güzel, "Yoğun bakımdaydım. Olayın farkında değildim, çıktıktan sonra ölümden döndüğümü öğrendim. Zencefilin böyle bir etkisi olacağını bilmiyordum, kullananlar bu özelliğini bilsinler" dedi.

Eşinin ölümden döndüğünü belirten Ebru Güzel ise, "Ameliyat başarılı geçmişti ama kanama gelişti. İkinci ameliyattan önce saat 22.00 gibi yoğun bakıma çağrıldım. Kanamanın durmadığını, hastanın kaybedilebileceğini söyledi doktorumuz. Tekrar ameliyata alacaklarını söylediler. Zencefilin böyle ölümcül bir sonuç getireceğini bilmiyorduk. Zencefil içen çok insan var. Eşimin talihsizliği bu süreçte kullanmış olması. Biz böyle büyük bir risk yaşadık, başkaları yaşamasın, insanlar bunun bilincinde olsun" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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