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2 bin alabalık yavrusunu nehre bırakma karşılığı uzlaştılar

Karaman'ın Ermenek ilçesinde oturan Nuri Kelleli (37) sosyal medya hesabından alabalık avıyla ilgili paylaştığı görüntünün ardından kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Antalya'da oturan aynı yaştaki Erkan Mutluer'den şikayetçi oldu. Şikayet üzernie savcılığın görevlendirdiği Ermenek Adliyesi Uzlaştırma Bürosu uzmanları, arabulucuk yaptı. Kelleli, Mutluer'in 2 bin alabalık yavrusunu nehre bırakması karşılığında şikayetinden vazgeçti
29 Temmuz 2018 12:52
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2 bin alabalık yavrusunu nehre bırakma karşılığı uzlaştılar

Muhasebeci Nuri Kelleli, yaklaşık 4 ay önce sosyal paylaşım sitesi Youtube'deki sayfasından alabalık avıyla ilgili görüntü paylaştı. Bir markette çalışan Erkan Mutluer iddiaya göre, Kelleli'nin yakaladığı balığın kafasını taşla ezdiğini gördü. Bunun üzerine Mutluer, paylaşımın altına bu davranışı eleştiren bir yorum yaptı. İkili, karşılıklı mesajla tartıştı. Olayın ardından Kelleli, Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Mutluer hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

YORUMLA BAŞLAYAN HAKARET ADLİYELİK OLDU

Savcılığın görevlendirdiği Ermenek Adliyesi Uzlaştırma Bürosu uzmanları, konunun dava aşamasına taşınmadan önce tarafların anlaşması için arabuluculuk yaptı. Kelleli, Mutluer'in, 4 bin alabalık yavrusunu satın alıp, bir nehre bırakması koşuluyla şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Taraflar 2 bin alabalık yavrusunda anlaştı. Mutluer, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyüne giderek 700 liraya 2 bin alabalık yavrusu satın aldı. Isparta'daki bir akarsuya balıkları bırakan Mutluer, bu durumu videoya da çekerek kanıtladı. Böylelikle dava açılmadan ikili arasındaki sorun çözüme kavuştu.

2 BİN ALABALIK YAVRUSU KARŞILIĞINDAN ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Doğayı ve hayvanları sevdiğini belirten Kelleli, şunları söyledi:

''4 ay önce doğayı koruma adına alabalıkların yasal şartlarda nasıl avlanılması gerektiği konusunda bilgilendirici videoyu, Youtube'deki sayfamdan paylaştım. Tanımadığım Erkan Mutluer de paylaştığım videonun altına yorum yapıp bana hakarette bulundu. Ben de suç duyurusunda bulundum. Daha sonra Uzlaşma Bürosu, arabuluculuk yaptı. Ben 4 bin alabalık yavrusunun doğaya bırakılması koşuluyla şikayetimden vazgeçeceğimi söyledim. O da 2 bin alabileceğini belirtti. Doğaya faydalı bir durum olduğu için kabul edip, şikayetimden vazgeçtim'' diye konuştu.

Sosyal medyada yapılan hakaretlerin de cezasız kalmadığını belirten Kelleli, ''Son dönemlerde insanlar sosyal medyadan birbirlerine hakarette bulunuyorlar ve ceza almayacaklarını düşünüyorlar. Artık bunlara da ceza var'' dedi.

'MAHKEMELİK OLSUN İSTEMEZDİM'

Erkan Mutluer de paylaşılan videonun berbat olduğunu yazdığı için başına bunların geldiğini söyledi. Aldığı balıkları, sürekli balık tuttuğu akarsuya bıraktığını anlatan Mutluer, "Şikayetçi, bana, 'Bu videoyu beğenmeyen herkes hacimsiz ve etkisiz elemandır benim gözümde' dedi. O öyle yazınca ben de küfürlü yorum yazdım. Mahkemelik olsun istemezdim bu durumun. Ben de zaten dereye balık bırakmak isterdim" diye konuştu.
DHA
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