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75 model Murat 124'ü 65 bin liraya satışa çıkardı
Konya'da 45 yıllık bir kaportacı, orijinal parçalarla ve sadece bu araç için kullandığı sehpada bir buçuk senede topladığı 1975 model Murat 124 otomobilini 65 bin liraya satışa çıkardı
Konya'da klasik otomobil meraklısı oto kaporta ustası 57 yaşındaki Osman Akten, kötü durumda aldığı 1975 model Murat 124 otomobilini tamamen fabrikasyon ürünü olarak modifiye etti. 45 senelik mesleki tecrübesinden faydalanan Akten, aracını özel bir sehpa üzerinde bir buçuk senede toplayarak 65 bin liraya satışa çıkardı.
Osman Akten, bir internet sitesinde satışa çıkardığı otomobilinin fiyatını gösterdiği emek ve harcadığı miktara göre belirlediğini söyledi.
"Ben bunu binmek için çocuklarıma bile vermiyorum"
"45 bin lira verdiler bu araca ama vermedim"
Aracın modifiyesi için özel bir sehpa yaptırdığını dile getiren Akten, "Aracıma özel sehpa yaptırdım. Alt tarafından başladım, üzerinden çıktım. Dükkanda kalfalarıma çocuklarıma bile el vurdurmadım. Hepsi kendi elimden geçti. 45 senelik meslek hayatımdaki ustalığımı sergiledim" dedi.
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