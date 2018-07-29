Türkiye'de sendikalı işçi sayısı 178 bin 517 kişi arttı

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, en fazla üyeye sahip konfederasyon 958 bin 618 işçi ile Türk-İş. İkinci sırada ise, 654 bin 722 işçi ile Hak-İş var.

DİSK'İn 160 bin 568, Tüm-İş'in 568, BİRLİK-İŞ'in 371 üyesi bulunuyor. Bağımsız sendikalı üye sayısı ise 27 bin 308.

Geçtiğimiz yılın temmuz ayı verilerine göre, göre sendikalı işçi sayısı 178 bin 517 kişi arttı.

HAK-İŞ'İN ÜYE SAYISI 654 BİN 722'YE ULAŞTI

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyonlarına bağlı 22 sendikanın toplam üye sayısının yılbaşına göre 39 bin 421 artarak 654 bin 722'ye ulaştığını belirterek, "Bu başarıyı yeni hedefler için bir başlangıç olarak görüyoruz, sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin Temmuz 2018 istatistiklerinin Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandığını anımsattı.

İstatistiklere göre, toplam 14 milyon 121 bin 664 işçiden sadece 1 milyon 802 bin 155 bininin sendikalara üye olduğuna dikkati çeken Arslan, işçilerde sendikalaşma oranının yüzde 12,76 seviyesinde kalmasının kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini ifade etti.

HAK-İŞ'İN 7 SENDİKASI İŞ KOLUNDA BİRİNCİ

Hak-İş'in, işçilerin güvenini kazanmaya ve istikrarlı büyümeye devam ettiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuza bağlı 22 sendikanın toplam üye sayısı yılbaşına göre 39 bin 421 artarak 654 bin 722'yi buldu. Hak-İş'in üye sayısı KKTC Kamu-Sen'in üye sayısı da eklendiğinde 657 bin 365'e yükseldi. Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız 251 bin 122 olan üye sayısını 35 bin 244 artırarak, 286 bin 356 üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikası olma özelliğini korudu. Türkiye'nin ve 'Genel İşler' iş kolunun lideri olan Hizmet-İş Sendikamız yanı sıra 'Gıda Sanayi' iş kolunda örgütlü Öz Gıda-İş Sendikamız, 'Taşımacılık' iş kolunda örgütlü Öz Taşıma-İş Sendikamız, 'Sağlık ve Sosyal Hizmetler' iş kolunda örgütlü Öz Sağlık-İş Sendikamız, 'Ağaç ve Kağıt' iş kolunda örgütlü Öz Ağaç-İş Sendikamız, 'Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık' iş kolunda örgütlü Öz Orman-İş sendikamız, 'Basın, Yayın ve Gazetecilik' iş kolunda örgütlü bulunan Medya-İş Sendikamız kendi iş kollarında birinci olmuştur."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAŞERON TEŞEKKÜRÜ

Arslan, Konfederasyonlarına bağlı Öz Finans-İş, Öz-İş, Öz Güven-Sen, Çelik-İş, OLEYİS, Enerji-İş, Liman-İş, Öz İplik-İş, Öz İletişim-İş, Öz Büro-İş, Öz Toprak-İş sendikalarının yüzde 1 barajını aştığına dikkati çekerek, Öz Petrol-İş, Öz Maden-İş ve Öz İnşaat-İş sendikalarının da yoğun örgütlenme çalışmaları yürüterek yüzde 1 barajını aşıp, yetkili sendika olma yolundaki hedeflerine ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

Kamudaki taşeron işçilerin yasal düzenlemeyle 2 Nisan itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına geçirildiğini anımsatan Arslan, şöyle devam etti:

"Türkiye, kamuda ve yerel yönetimlerde taşeron düzenlemesine son vererek çalışma hayatında büyük bir reforma imza atmış ve yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'a, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'na ve emeği geçen bakanlarımıza teşekkür ediyoruz."