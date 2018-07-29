Genç kızı yere yatırıp başına parke taşıyla vurdu

Kocaeli'de bir ambalaj fabrikasının kurulumu için Polonya'dan gelen ekipte yer alan bir işçi, sokak ortasında bir genç kızı taciz etti. Takip ettiği kızın elleriyle ağzını kapatıp yere yatıran saldırgan, direnince başına parke taşıyla vurdu. Bağırışlar üzerine vatandaşlar yardıma koşunca kaçan saldırgan polisin MOBESE kameralarını incelemesinin ardından kaldığı otelde yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAFASINA PARKE TAŞIYLA VURDU

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre korkunç olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 24 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında yaşandı. Alikahya Mahallesi'nde halk otobüsünden inerek evine doğru yürüyen 20 yaşındaki A.U., Polonya vatandaşı Lukasz M. (28) tarafından tacize uğradı. A.U.'nun indiği durağın karşısında bulunan otelde kalan Lukasz M. genç kızın peşine takıldı. Lukasz M. bir süre takip ettiği A.U.'yu karanlık bir sokakta sıkıştırıp elleriyle ağzını kapattı ve yere yatırdı. Saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine yerde bulduğu parke taşıyla A.U.'nun kafasına vurdu. Bu sırada bağrışmaları duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Bunun üzerine saldırgan kaçtı, genç kız hastaneye kaldırıldı.

MOBESE KAMERALARINDAN YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyerek zanlıyı kaldığı otelde yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Lukasz M. tutuklanarak Kandıra T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

"BALKONDAN ATLAYARAK KURTARMIŞ"

A.U.'nun ablası Nazlı E. olayı Habertürk'e anlattı. Kız kardeşinin halen tedavi gördüğünü belirten Nazlı E. "Buraya bir ambalaj fabrikasının kurulumu için gelmişler. Kız kardeşimin bağırması üzerine sağ olsun Mesut diye bir kişi balkondan atlayarak kardeşimi kurtarıyor. Daha sonra polis otele gidip herkesi tek tek inceliyor ve sonrasında gözaltına alınıyor. Otel sahibi de saldırganı korumuş. Sigara almaya gidip geldiğini söylemiş. Tacizciyi korumak nasıl bir şeydir?" dedi.