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Hesabına yanlışlıkla 22 bin lira yatan gençten insanlık dersi

İzmir'de yaşayan Kemalpaşalı Ufuk Keklik isimli genç, yanlışlıkla hesabına havale edilen 22 bin liraya yakın parayı, sahibine iade ederek adeta insanlık dersi verdi
29 Temmuz 2018 13:58
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Hesabına yanlışlıkla 22 bin lira yatan gençten insanlık dersi

Konunun sosyal medyadan da paylaşılmasıyla Ufuk Keklik isimli vatandaşa onlarca tebrik ve teşekkür iletildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Geçimini fotoğrafçılık yaparak sağlayan Ufuk Keklik isimli vatandaşın hesabına yanlışlıkla 21 bin 266 lira havale yapıldı.

"OĞLUNUN AMELİYAT PARASIYDI"

İHA'nın haberine göre, durumu telefonu çaldığında öğrenen Keklik, "Telefonun diğer ucunda ağlayan bir ses tonuyla bayan vardı. 'Oğlum ameliyat olacak parayı yanlışlıkla sizin hesabınıza yatırdı' dedi.

Ben de ilk başta inanmadım ama daha sonra durumu araştırdığımda durumun gerçek olduğunu gördüm ve imza karşılığı parayı iade ettim" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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