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Hesabına yanlışlıkla 22 bin lira yatan gençten insanlık dersi
İzmir'de yaşayan Kemalpaşalı Ufuk Keklik isimli genç, yanlışlıkla hesabına havale edilen 22 bin liraya yakın parayı, sahibine iade ederek adeta insanlık dersi verdi
Konunun sosyal medyadan da paylaşılmasıyla Ufuk Keklik isimli vatandaşa onlarca
tebrik ve teşekkür iletildi
"OĞLUNUN AMELİYAT PARASIYDI"
İHA'nın haberine göre, durumu telefonu çaldığında öğrenen Keklik, "Telefonun diğer ucunda ağlayan bir ses tonuyla bayan vardı. 'Oğlum ameliyat olacak parayı yanlışlıkla sizin hesabınıza yatırdı' dedi.
Ben de ilk başta inanmadım ama daha sonra durumu araştırdığımda durumun gerçek olduğunu gördüm ve imza karşılığı parayı iade ettim" diye konuştu.
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