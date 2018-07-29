|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Hem pilot hem kabin memuru!
Hem pilot hem kabin memuru. İkisi bir arada olur mu? Eğer şartları zorlarsanız, meraklarınızın, hobilerinizin peşine düşerseniz olur. Bugün sizlere bahsedeceğim böyle bir hikaye... Habertürk'ten Güntay Şimşek'in yazısı
Onur Aksak, Türk Hava Yolları'nda (THY) tecrübeli bir kabin memuru, özel yaşamında özel pilot. THY'de 13 sene önce kabin memuru (Host/steward) olarak göreve başlamış. Şu an ise kabin amiri (Purser) şapkasıyla dünyanın dört bir yanına görev icabı uçuyor. Bir arkadaşının tavsiyesi ile havacılık sektörüne atılan Aksak, şimdiye dek 80'e yakın ülkeyi görmüş.
Hem kabin memuru, hem pilotluk faslına gelince... Aklınıza aynı uçağın hem kokpitinde hem de kabininde görev yapan bir çalışan profili gelmesin. Ayrıca pilot tabiri sadece uçakları kullananları kapsamıyor. Onur Aksak, farklı bir hava aracını uçuruyor; Paramotor. THY'deki çalışma saatlerinin dışında paramotor ile uçuyor. Evli ve bir kız çocuğu babası Aksak, İstanbul Mimaroba'da oturuyor. Uçuşlarını da bölgeye yakın ve uçuş için uygun yerlerde yapıyor. Büyükçekmece sahili ve Karadeniz kıyısındaki Ormanlı Plajı favori uçuş alanları. Uçarken mavi ve yeşilin görsel şöleni vazgeçilmezlerinden. Paramotor ile uçuşun en büyük özelliği kalkış için yüksek bir tepeye, özel pir alana ve piste ihtiyaç duymaması, iniş içinse kısa bir koşma mesafesinin yeterli olması. Düz arazilerde 10 ile 20 metre arasında mesafe yeterli.
PARAMOTORLA NASIL TANIŞTI?
Onur Aksak, uçuş sonrası yürüyüş yaparken havada bir paramotor görür. Paramotorun iniş yaptığı yere giderek pilotla sohbet eder, bilgiler alır. Anlık gelişen bu hadise sonrası edindiği bilgilerle paramotor temin edebilmek için araştırmalar yapar. Havada kuşlar gibi uçmanın keyfini sürmeye başlamanın hayallerini kurmaya başlar.
Yaklaşık 5 aylık araştırmanın ardından 6 bin Euro bedelle Fransa'dan paraşüt, İspanya'dan motor temin eder. Havacılıkta mesleki tecrübesi sebebiyle, paramotoru diğer sektör çalışanlarına göre çok daha kısa sürede öğrenir.
THY'de öğrendikleri ve 13 yıllık kabin memurluğu tecrübesini avantaja dönüşür.
Havacılığa meraklı olması sebebiyle konuyla ilgili izlediği çok sayıda video
ve okuduğu kitaplar da ufkunu açar, paramotoru öğrenme süresini kısaltır. Türk
Hava
Onur Aksak, böylece hayatının önemli bir kısmında yer alan uçuş serüvenine farklı kulvarda boş zamanlarını da ekler. Ancak bu işi bir adım öteye taşıyıp, yurtdışındaki havacılık festivallerine katılmayı, Türk bayrağını festivallerde dalgalandırmayı hedefliyor. İdol olarak da kendisine Fransız paramotor ustası François Ragolski'yi seçmiş.
Meraklılara için not: Sivil havacılık kuralları gereğince 1000 ft üzerine çıkılamayan paramotor için uçuş sertifikası yeterli oluyor. Ülkemizde THK ve özel kuruluşlarda paramotor dersleri ve lisansı veriliyor.
PARAMOTOR NEDİR?
NASIL ÇALIŞIR?
80 ila 150 cc hacmindeki benzinle çalışan, içten yanmalı küçük bir motor tarafından hareket ettirilir. Saatte yaklaşık 4 litre benzine ihtiyacı vardır. Pilotun ve malzemenin ağırlığına göre ufak tefek oynamalar söz konusu olabilir. Daha ekonomik yakıt gideri için farklı motorlarda kullanılabilir. Genelde 4 zamanlı yeni nesil motorlar tercih ediliyor. Elektrikli modelleri de var, ancak temini biraz zor.
1) KULAKLIKLARA, TIKAÇLARA DİKKAT
2) VALSALVA MANEVRASI
Kulağınızda basınç sebebiyle rahatsızlık hissettiğinizde, ağız ve burun kapalıyken dışa nefes vermeye çalışmak anlamına gelen Valsalva Manevrası'nı kendiniz uygulayabilirsiniz. Eksik orta kulak basıncını tamamlamak için kullanılan bu yöntem için ağzınızı serbest bırakarak kapatın, burnunuzu çok fazla sıkıştırmadan iki deliğini kapatarak yumuşakça üfleyin ve dışa nefes vermeye çalışın. Genelde işinize yarayacaktır. Kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Çok fazla basınç uygulayarak yapmamaya çalışın, yoksa kulak zarınızı zedeleyebilirsiniz.
3) TONYBEE MANEVRASI
Ağız ve burun kapalıyken yutkunmak anlamına gelir. Fazla orta kulak basıncını azaltır. Dalgıçların sıklıkla kullandığı bir yöntem olarak bilinir. Kulaklarınızdaki basıncı dengelemeye yardımcı olan bu yöntemi, bir yudum su içip, ağzınızı ve burnunuzu kapatıp yutkunmaya çalışarak da deneyebilirsiniz.
5) SICAK KOMPRES
Bir bez veya uçaktaki ıslak havluları kullanabilirsiniz. Ilık suyla ıslatılmış bezi kulağınıza beş dakika süreyle uygulayın ve kulağınızdaki sıvılar akmaya başlayacaktır ve rahatlayacaksınız.
6) BUHARLAMA YAPIN
Bunu havada yapma şansınız biraz zor ama şartları zorlayabilirsiniz. Seyahat sonrasında uygulamak için bir su bardağı suyu kaynatın ve büyük bir kaba aktarın. Üzerine bir havluyla çadır oluşturun. Buharı soluyun. Suya lavanta yağı da ekleyebilirsiniz. Solumaya başladığınızda kulak kanallarınızın açılmaya başladığını hissedeceksiniz.
Bu haber 6,986 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI