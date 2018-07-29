Bu tespihin fiyatı 4 bin TL'den başlıyor

Bursa'da damla kehribar taşından yapılan tespihler, 3-4 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Halk arasında değerli bir taş olarak bilinen kehribar, genellikle süs eşyası yapımında kullanılıyor. Bir ağacın fosilleşmiş reçinesi olan damla kehribardan yapılan tespihler 3-4 bin TL'den başlayan fiyatıyla alıcısını buluyor. Bursa'nın İznik ilçesinde 10 yıldır tespihçilik yapan Fatih Erbabacan, "Bu damla kehribar, ağaç reçinesinden oluyor. Ağaçların dibinde toprağın altında binlerce yıl fosilleşiyor. Bu malzeme tek parça ve ne kadar büyük olursa o kadar değerli oluyor. Gramı 6-7 dolardan başlıyor. Kütlenin büyüklüğüne göre fiyatı da artıyor. Bundan yapılan tespih, işçilik kalitesi güzel oluyorsa, 3-4 bin TL'den başlar ve daha yukarıları doğru gider. Tespihin çapına, boyuna göre değişir. Sıkma kehribar denilen suni malzemeler de var. Onlardan tabi çok daha ucuz oluyor. 30 TL'den başlıyor. En pahalı tespih damla kehribardan yapılır. 10 bin dolara tespih de bulunabilir. Malzeme, işçilik, fiyatı etkiliyor. Ne kadar nadir bulunan malzemeyse fiyat o kadar artıyor" dedi.

"Tespihe değer veren en önemli şeylerden biri onun işçiliğidir"

Mehmet Erbabacan ise, "Biz burada hammaddenin en saf halinden en son tespih haline gelene kadar bütün işlemlerini elle yapıyoruz. Her işte olduğu gibi bunda da hassas noktalar var. Güzel tespih çıkartmak için her aşamasında dikkatli çalışmak gerekiyor. Birçok hammaddeden tespih yapabiliyoruz. Bunu doğal kehribardan tutun da hayvansal maddelere kadar hepsinden tespih olabiliyor. Ağaç ürünler var. Birçok ağaçtan da yapılıyor.Bir tespihi değerli kılan unsurların başında eski olması gerekir. Mesela Osmanlı'dan kalma kehribar tespihler vardır. Onlara değer katan antika olmasıdır. Bunun yanı sıra fil dişinden yapılan tespihler kıymetlidir. Tespihe değer veren en önemli şeylerden biri onun işçiliğidir" diye konuştu.

Araba fiyatına tespih

Araba fiyatına tespih satıldığına da şahit olduklarını belirten Erbabacan, "Ama herkes için aynı değerde değildir. Meraklısı, bu işlerin hastası olanlar çok iyi paralara tespih alıp, satıyorlar. El emeği ağırlıklı bir iş olduğu için, ne kadar işçilik kaliteliyse tespih değerli oluyor. Biz de en kaliteli tespihleri yapabilmek için kendimize hedefler koyduk. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine satıyoruz. Ankara, İstanbul, Kayseri ve Güneydoğu illerine gidiyor. Birçok ilde tespih pazarının oluştuğu kahvehaneler var. Biz burada günde 100 tane tespih üretebiliyoruz. Bu tespihin işçilik ve modeline göre değişebilir. Ne kadar işçilik ağırlıklıysa daha az üretiriz. 40 TL'den başlar, üst sınırı yoktur. Meraklısına, işine göre fiyatlar yükseliyor" şeklinde konuştu.