1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit özel harekat polisi toprağa verildi

Gece eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 49 yaşındaki polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
29 Temmuz 2018 15:06
Yazdır
Şehit özel harekat polisi toprağa verildi

Eğitim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 49 yaşındaki polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü'nün naaşı İzmir'de toprağa verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Camgözlü, gece eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Camgözlü için İzmir'in Balçova ilçesindeki Merkez Yukarı Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, hayatını kaybeden polis memurunun eşi Serap, kızı Almira, annesi Fatma ve kız kardeşi Nevin Camgözlü'nün yanı sıra Ankara'dan gelen özel harekat polisleri katıldı.

Meslektaşları Camgözlü'nün Türk bayrağına sarılı tabutu önünde saygı nöbeti tuttu. Bu sırada tabutun başına gelen anne Fatma ve kız kardeşi Nevin Camgözlü göz yaşı döktü.

Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Camgözlü'nün naaşı özel harekat polislerinin omuzlarında salavat getirilerek çıkarıldı. Camgözlü'nün naaşı Narlıdere mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim Nejat Camgözlü 24 yıllık meslek hayatı boyunca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen çukur operasyonları dahil terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyonda görev almıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,366 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayvalık'tan Yunanistan'a vize başvurularına ilgi arttı
29 Temmuz 2018 15:48		 Bu tespihin fiyatı 4 bin TL'den başlıyor
29 Temmuz 2018 15:03
Askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' görenleri şaşırttı
29 Temmuz 2018 14:23		 Gökyüzü paraşütçülerle renklendi
29 Temmuz 2018 14:20
75 model Murat 124'ü 65 bin liraya satışa çıkardı
29 Temmuz 2018 14:10		 Hem pilot hem kabin memuru!
29 Temmuz 2018 14:01
Hesabına yanlışlıkla 22 bin lira yatan gençten insanlık dersi
29 Temmuz 2018 13:58		 25 bin kibrit kutusuyla geçmişe yolculuk
29 Temmuz 2018 13:31
Türkiye'de sendikalı işçi sayısı 178 bin 517 kişi arttı
29 Temmuz 2018 13:28		 Muhtarlar Endülüs'e çıkarma yaptı
29 Temmuz 2018 13:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
İhraçlarla ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntıları
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
Türkiye'ye tehdit: Askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz
17 yıl sonra teşkilattan bir isim müdür olarak atandı
Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı
Midilli'ye kaçmak isteyen FETÖ'cüleri taşıyan bot battı
Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
Hergün zencefil içti ölümden döndü
Danıştaydan 'hesap işletim ücreti' kararı
Ünlü profesöre 15 günlük men cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yine kovulduk 2
göz yummak 3
tası tarağı toplayıp gitmek 1
Hafta sonu yatmak 4
bana bir şeyhler oluyor 1
Semt pazarı 2
ev yemekleri 1
bugün benim doğum günüm 2
elalemin çocuğu 1
Birbirine aşkım diyen kızlar 1
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam