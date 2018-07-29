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Muadil ilaçlar büyük soru işareti

Eczacı Yüksel Yenilmez: - "Eş değer ilaçlar cebinize dosttur"
29 Temmuz 2018 15:12
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Muadil ilaçlar büyük soru işareti

Son yıllarda giderek artan muadil (eş değer) ilaç tartışmaları yaygın bir sorun haline geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde geçen haftalarda meydana gelen kavga sonrasında ülke genelinde daha fazla merak uyandıran eş değer ilaçlar, birçok vatandaş için halen soru işaretleri barındırıyor. 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Yüksel Yenilmez yaptığı açıklamada muadil ilaçların orijinal ilaçtan hiçbir farkının olmadığını, eczacının vatandaşın bütçesine daha uygun muadilleri önerdiklerini belirtti.

"Eş değer ilaçlar cebinize dosttur"

Muadil yani diğer bir adıyla eş değer ilaçların vatandaşların cebine kar ettiren bir uygulama olduğunu, eş değer ilaç alındığında ücret ödenmediğini ya da çok düşük bir miktar ödendiğini söyleyen Yenilmez, "Biz sağlık meslek mensubuyuz. Bizim önceliğimiz hastanın sağlığının düzene girmesi ve kavuşması. Onun için biz hem hastamızın sağlığını hem de cebini düşündüğümüz için eş değer ilaç veriyoruz. Eş değer ilaçlar hem ülkenin yerlileşme politikasına hem de Sağlık Bakanlığı'nın ilaç kullanma politikasına destek olan bir şey. Bu konu bundan sonra da gündemde olacaktır, artarak da kullanılmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Hekim eş değer ilaca karşı çıkmaz"

Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinde 'Eşdeğer ilaca aykırı davranışta bulunan hekim ya bilgisizlikten ya da art niyetten bunu yapıyordur' diye bir cümle olduğunu, normal bir hekimin kesinlikle eş değer ilacın kullanılmasına karşı çıkmayacağını söyleyen Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Yüksel Yenilmez, "Eczacının görev tanımı içerisinde yapacağı bir uygulama bu. Hiçbir vatandaşın, eczacının da bir sağlık meslek mensubu olduğunu unutmaması gerekir" şeklindeki açıklamalarıyla vatandaşın kafalarındaki soru işaretlerini gidermeleri gerektiğini ve eczacılara güvenmeleri gerektiğini belirtti.

"Eş değer ilaçlar bilgisizlik yüzünden yanlış anlaşılıyor"

Eşdeğer ilaçların halkın bilinçsizliğinden dolayı yanlış anlaşıldığını belirten Yenilmez, "Türkiye'de hasta okur-yazarlığı çok düşük. Halk bilmediği için eş değer ilaçları yanlış anlıyor bu yüzden de ne yazık ki bu tür sorunlar yaşanıyor. Eczacılar hastalara bunu anlatabilirler ama eczanelerinde çok fazla iş yüküne, bürokrasiye boğulmuş durumdalar. Hastaya ayıracak vakitleri kısıtlı olabiliyor. Eczacılar eş değer ilaçları hastaya anlattığında hasta da gönül rahatlığıyla kullanabilir duruma gelecektir. Eşdeğer ilacın doğru olmadığıyla ilgili söylemler duyuyoruz maalesef. Dış etkenler ne yazık ki vatandaşları etkiliyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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