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Tarihin eskitemediği köprü: Malabadi

Artuklu Beyliği tarafından yapılan 871 yıllık Malabadi Köprüsü zamana meydan okuyor
29 Temmuz 2018 15:15
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Tarihin eskitemediği köprü: Malabadi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 871 yıldır tüm ihtişamı ile ayakta duran Malabadi Köprüsü, tarihe meydan okuyor. Dünyanın en büyük taş kemer aralığına sahip köprüsü olan Malabadi, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 9 asır önce, Artuklu Beyliği tarafından yapılan Malabadi Köprüsü Diyarbakır'ın Silvan ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. 7 metre en ve 150 metre uzunluğuna sahip Malabadi Köprüsü'nün yüksekliği, 19 metreyi buluyor. Yapımı ile ilgili kesin bilgilerin bulunmadığı Malabadi Köprüsü, kemerinin genişliği bakımından dünyanın eşsiz eserleri arasında yer alıyor. Yıllar içerisindeki yıpranmaları nedeni ile Silvan Belediyesi tarafından 1989 yılında restoresi yapılan Malabadi Köprüsü'nde, bölgeden geçen kervanların konaklayabileceği bölümler de bulunuyor. Odalar yüksek tavanlı ve tuğla örtülü olurken, 5 gözlü köprü üç bölümden oluşup iki eğimle yola bağlanıyor.

Turistlere 4 dilde Malabadi'yi tanıtıyor

İsmini Malabadi Köprüsü'nden alan Malabadi köyünde yaşayan Abdulsamet Islanmaz, yaklaşık 20 yıldır köprünün gönüllü tanıtımını yapıyor. Yaklaşık 20 yıldır kendini Malabadi turizmine adayan Islanmaz, önce kendi imkanları ile İngilizceyi öğrendi. Bir süre sonra bölgeye Rus turistlerin de geldiğini gören Islanmaz, kendini ve köprüyü tanıtacak kadar da Rusça öğrenip, Malabadi Köprüsü'nün tarihini turistlere aktarıyor. Malabadi adına yazılan şarkıyı da bu dillere çeviren Islanmaz, turistlere şarkıyı okuyarak güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. 20 yıldır hiçbir karşılık beklemeden gönüllü turizm elçiliği yapan Islanmaz, bölgenin daha fazla tanıtılarak turizm potansiyelinin arttırılmasını istiyor.

"Fatma suya düşüp boğuluyor, köprü sonra yapılıyor"

Köprünün tarihi ve yaptığı çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Islanmaz, köprünün Fatma ile Badi'nin aşkı ile başladığını, Fatma'nın ayağının kayıp suya düştükten sonra boğulması ile dönemin padişahı tarafından yaptırıldığını söyledi. 1 buçuk metre kemeri bulunan Malabadi Köprüsü'nün 150 metre uzunlukta olduğunu belirten Islanmaz, köprünün 7 metre genişliğinde olduğunu ve bünyesinde 40 kişiyi barındıracak iki odanın da köprüde inşa edildiğini kaydetti. 871 yıllık Malabadi Köprüsü'nün dünyanın en büyük taş kemerli köprüsü olduğuna dikkat çeken Islanmaz, bölgenin aynı zamanda uluslararası İpekyolu olduğunu dile getirdi. Suyun yüksekliği, baraj kapaklarının açılıp kapanması ile değiştiğini bildiren Islanmaz, bu çağda bile böylesi bir köprünün yapılmasının zor olduğunu vurguladı.

"Dünyanın diğer ucundaki turistler geliyor"

Malabadi Köprüsü'nü gelmeye gelen turistlere 4 dilde tanıtım yaptığını kaydeden Islanmaz, şunları söyledi:

"Burayı gelen turistlere 4 dilde anlatıyoruz. Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Rusça. Turistler dünyanın bir ucundan Malabadi'ye geliyor. Tabi bizde buranın tanıtımını yapıyoruz, gelen misafirleri karşılıyoruz. Malabadi tarihini, kültürünü ne varsa anlatmaya çalışıyoruz. Biz buranın tarihini gündeme getiriyoruz. Turistler Malabadi Köprüsü'ne baktıkları zaman, bu çağda bile böylesi bir eserin yapılmasının zor olduğunu söylüyor. Bizim yetkililere bir çağrımız var, köprüye bakan, buraya hizmet eden kimse yok. Buranın bakımlarının yaptırılmasını istiyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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