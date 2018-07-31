Yeni boşalan eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirme nasıl yapılacak?

İhtiyacı karşılanamayan veya yeni münhal olan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirme yapılabilir mi?

21.06. 2018 tarih ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin ; "Yürütülmekte olan uygulamalar" başlıklı Geçici 1. maddesindeki; "(1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde başlatılan iş ve işlemler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır." hükümlerindeki iş ve işlemler 2018 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimine göre sonuçlandırabilecektir.

Fakat yürürlükten kaldırılmış olan 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında yayımlanan 2018 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimine göre "2018 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme" süreci tamamlandıktan sonra en son güncellenen eğitim kurumu yönetici görevlendirme takviminde yer alan;

-İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru,başvuru ve görevlendirme 06-10 Ağustos

kapsamında görevlendirilme yapılabilecek midir?

Bilindiği üzere, 2018 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takviminin dayandığı Yönetmelik; 21/06/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yürürlükten kaldırılan yönetmelik" başlıklı 37. maddesindeki; "22/4/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır." hükümlerine ile yürürlükten kaldırarak resmi eğitim kurumları yöneticiliklerinin görevlendirmelerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Bu bağlamda, yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde yeni yayımlanan 21/06/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla 2018 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takviminde yer alan 06-10 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan "İhtiyacı karşılanamayan veya yeni münhal olan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirme" kapsamında görevlendirme yapılamayacaktır.

Peki; İhtiyacı karşılanamayan veya yeni münhal olan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirme nasıl yapılacaktır?

Yeni yayımlanan 21/06/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Müdürlüğe ilk defa görevlendirme" başlıklı 24. maddesi 1. ve 7. fıkrasındaki; "(1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %60'ı ile sözlü sınav puanının %40'ı dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(7) Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir." hükümleri ile,

"Müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme" başlıklı 25. maddesi 1. ve 5. fıkrasındaki; "(1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %60'ı ile sözlü sınav puanının %40'ı dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(5) Müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir." hükümlerine göre ihtiyacı karşılanamayan veya yeni münhal olan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirme yapılmaktadır.

Yeni yayımlanan yönetmelikteki yukarıda belirttiğimiz mevzuata göre, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye şu an için elimizde esas puanları yoktur.

Dolayısıyla herhangi bir yazılı sınav yapılmadığından ihtiyacı karşılanamayan veya yeni münhal olan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirmeye esas bir puan bulunmadığından ihtiyacı karşılanamayan veya yeni münhal olan eğitim kurumu yöneticiliklerine eski usulle geçici görevlendirme yapılacaktır.

Ahmet KANDEMİR