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Sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki Burak hayatını kaybetti
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki Burak hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki Burak hayatını kaybetti.
Babası Kerem ve annesi Fatma O. ile Çiçekli köyü Sincan deresi yakınlarındaki bahçelerine giden Burak, anne ve babası bahçe işleriyle uğraşırken sulama havuzuna düştü.
Anne ve babasının sulama havuzundan çıkardığı Burak, ambulansla kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cesedi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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