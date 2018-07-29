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Koray Aydın'ın gafına MHP'den ilk tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına yönelik MHP'den ilk tepki geldi.
29 Temmuz 2018 15:36
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Koray Aydın'ın gafına MHP'den ilk tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına yönelik MHP'den ilk tepki geldi.

Koray Aydın'ın yaptığı gafa ilişkin konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Soru şudur; oradaki kitle kimi yuhaladı, MHP lideri Bahçeli'yi mi yoksa Koray Aydın'ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir.

İçerideki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, 'Devlet Bahçeli' gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir.

İçeride böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz" dedi.

Koray Aydın'dan 'Liderimiz Bahçeli' gafı
İhlas Haber Ajansı
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