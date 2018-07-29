Kimsenin aklına gelmez... Evdeki gizli tehlike

Sıcak havalarda oda ısısını düşürerek konforlu bir ortam oluşturmak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu ile bulaşan mikroorganizmaların kaynağı olarak sağlık açısından ciddi sorunlara neden olabiliyor. Klima yoluyla bulaşan en önemli hastalık 'klima hastalığı' olarak da bilinen 'lejyoner hastalığı'.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sulhattin Arslan, özellikle klimalarda bulunan lejyoner mikrobunun otellerde bulunan duş başlıklarında da bulunabildiğini belirterek uyarılarda bulundu. Arslan, "Yaz döneminde özellikle tatil döneminde sık görülen hastalıklardan bir tanesi lejyoner dediğimiz sinsi bir hastalıktır. Lejyonerler baş arısından komaya kadar ileriki dönemlerde organ yetmezliğine kadar gidebilen bir hastalığa etken olan bir bakteridir.

Daha çok bulaşmış olduğu su kaynaklarından duş başlıklarına ve klimalı ortamlara yerleşiyor ve oradan da insanlara bulaşabiliyor. Bu hastalık bizim bildiğimiz gibi zatürre şeklinde göstermiyor. Kuru bir öksürük, bazen akciğer dışı semptomlar oluyor. Kas ağrıları olabiliyor. Baş ağrısı dışında ishal olabiliyor. Hastayı komaya kadar sokabiliyor, ateş çok önemli bir özellik, diğer zatürrelerde ateş olunca nabız yükselir. Bu hastalıkta ateş olmasına rağmen nabız düşer, bu çok önemli bir bulgudur.

Teşhis koymak, tanı koymak zordur. Tanıda idrarda bazı tetkiklere bakmak lazım. Film çekmek lazım, bir de fizik muayene de önemli. Bunları yaptıktan sonra idrarda tanı konulabilir" dedi.

"Klima ve duş başlıklarından bulaşabiliyor"

Hastalıktan korunmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Arslan, "Özellik yaz ve tatil döneminde klimalarımızın bakımlarının çok iyi olması lazım. Fitrelerinin temiz olması lazım. Fitre başlıklarının bakımının yapılmış olması lazım. Duş başlıkları önemli, gittiğimiz otellerin hijyeninin olması lazım. Duş başlıklarının çok temiz olması lazım ve bunlara dikkat etmeliyiz. Mikrop özellikle kanser olan, şeker hastalığı olan hastalarda daha ağır seyredebiliyor. Özellikle bu hastalıkları olanların daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu hastalarda mikrop kaptıktan 2-3 gün sonra başlıyor. Bu dönemden sonra semptomlar ortaya çıkar. Tanı konduktan sonra bu hastalıklar erken teşhisle tedavi edilebiliyor. Eğer bir otelde kaldıysanız kuru bir öksürük ve ishal başladıysa, ateş de var mutlaka doktorunuza başvurun" diye konuştu.