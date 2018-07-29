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Şanlıurfa'da millet parkı hizmete açıldı

ŞANLIURFA'da a Büyükşehir Belediyesi, toplamda 3 milyon 500 bin metrekarelik alanı kapsayan GAP Vadisi Projesi'nin 3'üncü etap açılışını gerçekleştirdi.
29 Temmuz 2018 16:04
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Şanlıurfa'da millet parkı hizmete açıldı

ŞANLIURFA'da a Büyükşehir Belediyesi, toplamda 3 milyon 500 bin metrekarelik alanı kapsayan GAP Vadisi Projesi'nin 3'üncü etap açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin şehir merkezinde yer alan en büyük yeşil alan projesi olan GAP Vadisi'ndeki etaplarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. 1 ve 2'inci etabı tamamlanan projenin 3'üncü etabının açılışı da gençlere yönelik düzenlenen Gece Yolcuları Konseri ile yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliği yaptığı açılışa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Başakn Çiftçi , "Şanlıurfa büyük projelerle çok güzelleşiyor. İnsanı yaşatmak, şehri ile gurur duymak, ailesi ile birlikte gelip ortak kullanım alanlarında dinlenmesini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz projelerin önemli bir ayağı olan GAP Vadisi 3'üncü etabını da hizmete sunuyoruz. İnsanı çok değerli görüyoruz.

Gece gündüz kadrolarımız ile birlikte Şanlıurfalı ailelerimizin mutluluğu için çalışıyoruz. Türkiye'nin en genç şehriyiz. Tenis Oyun Dünyası da tamamlandı çok kısa bir süre sonra onu da halkımızın hizmetine sunuyoruz. İlçelerimizde kültür merkezleri yapıyoruz. Biz çalışkan bir kadroyuz ve halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından açılış kurdelası kesildi ve Gece Yolcuları Grubunun konseriyle son buldu.

DHA
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