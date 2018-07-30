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Kalfalık ve ustalık beceri sınavı değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapıldı
Kalfalık ve Ustalık Beceri Sınavlarına Ait Dokümanlar ve Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri için tıklayınız.
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