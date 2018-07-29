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Sadi Güven: Camiye giden yönetici istemediler

YSK Başkanı Sadi Güven: - "Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum"
29 Temmuz 2018 16:08
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Sadi Güven: Camiye giden yönetici istemediler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Güven, Karesi Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde gerçekleşen "Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel Mezunlar Günü"nde yaptığı konuşmada, kendisinin de imam hatip lisesi mezunu olduğunu söyledi. İmam hatipli olmaktan gurur duyduğunu anlatan Güven, şunları kaydetti:

"İlk öğrencilerinden birisiyim. Yıllarca sıkıntı çektik, hamdolsun bugünlere gelindi. Bizim gibi sıkıntı çekenlerin daha çok birbirine kaynaşmış bir şekilde burada olduğunu görüyorum. Gençlerin de imam hatip ruhuyla buraya gelmelerini özellikle diliyorum, istiyorum. Sıkıntı sadece başörtüsünde değildi, hepimizeydi. Hep horlandık. Stadyumlara gittiğimizde bizimle alay ettiler. Bizi biraz da motive eden buydu. Hamdolsun bugün bu yerlere geldik. Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum."

- "Yıkılmadık, yine ayaktayız"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da imam hatiplilerin çok çile çektiğini belirterek, "Özellikle 28 Şubat dönemi geldi ki hakikaten silindir gibi geçti üstümüzden ama yine yıkılmadık, yine ayaktayız." diye konuştu.

Kafaoğlu, şu an gelinen noktanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Buraya gelişimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlik yıllarında başlatmış olduğu siyasi mücadelesi, rahmetli (Necmettin) Erbakan'ın hiç kimsenin olmadığı dönemde bağımsız olarak bu siyasi hareketi başlatması, tren raylarını döşemesi, kara trenin, lokomotiflerin, şimdi de hızlı trenlerin geldiği bir bir dönemi yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım, bunun şükrünü etmemiz lazım. Zaman zaman unutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, eski mezunlar sohbet etti.

Etkinliğe, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve Mustafa Canbey, Bursa merkez Osmangazi ilçe Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İmam Hatip Okulları Platform Başkanı Halil Taş, mezunlar ve davetliler katıldı.
Anadolu Ajansı
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