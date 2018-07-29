Kadınlar boyasız göçük tamirine el attı

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Göçük Sektör Komisyonu Başkanı Aşkın Önver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boyasız göçük düzeltme işinin Türkiye'de yeni bir meslek olduğunu söyledi.

Mesleğin geçen yılki yağışlarla daha çok popülerlik kazandığını anlatan Önver, geçen sene 27 Temmuz'daki dolu hasarında 300 bine yakın aracın hasar gördüğünü, ülkede yeterli usta olmadığından Asya, Amerika ve Afrika ülkelerinden 2 bine yakın usta transfer edildiğini anlattı.

Bu 300 bin aracın yüzde 10'unun yerli, yüzde 90'ının da yabancı ustalar tarafından onarıldığına dikkati çeken Önver, "Biz de hala merkezlerimizde onarmaya devam ediyoruz. Durum böyle olunca sosyal medyada çok fazla haber oldu. Biz de geçen sene Boyasız Göçük Düzeltme Akademisi kurduk. Hangi meslek grubundan olursa olsun her yıl yaklaşık 300 Türk'e eğitim vermeyi kararlaştırdık. Gelecekte böyle bir dolu yaşandığında artık bu pazardaki parayı, yabancılar yerine Türk ustalarla paylaşacağız." diye konuştu.

Aşkın Önver, eğitmenlerin yurt dışındaki akademilerden eğitim aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Onların müfredatını uyguluyoruz. Öncelikle kursiyerin bu işi yapabilmesi için biraz beceriye sahip olması lazım. Yani evindeki ufak tefek tamir işlerine eli yatkın olması lazım. 1 haftalık akademik eğitimden sonra kursa katılanlara 1,5-2 aylık bir ödev veriyoruz. Bu ödev, bir parça üzerinde önce küçük hasardan başlamak suretiyle her geçen hafta biraz daha ağırlaşarak ağır hasarlara doğru gidiyor. Bu iki ay süresinde kursiyerin neler yaptığını takip ediyoruz. Kursiyer 2 ay sonunda günlük 6-7 saat çalışıp pratik yapmışsa 2 ayın sonunda bir usta olamasa da küçük ve orta ölçekli hasarları düzeltmeye başlıyor. Usta olması da becerisine göre 6 ay ile 1 seneyi buluyor."

"Birçok avantajı var"

Araç hasarlarında boyasız göçük düzeltmenin birçok avantajı olduğunu da belirten Önver, şu bilgileri verdi:

"Boyasız göçük düzeltmede, araçta değer kaybı olmuyor. Boya, kaporta ve parça değişiminden kaynaklanan yüksek meblağlı tramer kaydı çıkmıyor. En büyük avantajı ise zaman. Bugün bir klasik kaporta, boya ve parça değişimine gitmişse bir parça minimum 1 hafta, 10 gün sürüyor. Oysa boyasız göçük düzeltmede hasarın durumuna göre 1 saat ile 1 gün içerisinde müşteriye aracı orijinal boyasına zarar verilmeden teslim ediliyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Sigorta firmalarına sağladığı avantaj da çok fazla. Biliyorsunuz sigorta firmaları çok ciddi oranda hasar ödemeleri yapıyor her yıl. Sigorta firmaları, boyasız göçük düzeltmede yaklaşık yüzde 50-60 tasarruf sağlıyor. Ülke ekonomisine de çok büyük katkısı var. Gereksiz yere parça değişiminden dolayı yurt dışından milyonlarca dolar yedek parça ithalatı yapıyoruz. Oysa boyasız göçük düzeltme, araç kullanıcıları için birinci onarım tercihi olsa her geçen yıl yurt dışına gereksiz parça ithalatımız biraz daha düşecek, paramız ülkemizde kalacak. Bir diğer faydası boyası göçük düzeltme uygulaması, doğa dostu bir teknoloji. Çünkü kaporta-boya onarımında kullanılan tiner, boya gibi çözücü maddeler kullanılmıyor."

"Kadınların ilgisi bu aralar biraz daha arttı"

Bugüne değin kendilerinden 3 kadının eğitim aldığını dile getiren Önver, "Boyasız göçük düzeltme erkek egemenliğinde bir iş değildir. Hanımların da çok rahat yapabileceği bir iştir. Kendilerine çok küçük bütçelerle butik bir servis kurup çok kısa zamanda yatırdıkları parayı amorti edebilecekleri, çok ciddi orada para kazanabilecekleri güzel bir meslek. İlgi bu aralar biraz daha arttı. Şu an servisimizde hasar danışmanı kadın arkadaşımız 'Boyasız göçük düzeltmeyi ben de yapacağım, yabancı teknisyenlerin kazandığı paraları ben de kazanmak istiyorum.' dedi. 'Neden olmasın?' dedik, ona da aynı eğitimleri verdik. Şu an gayet başarılı gidiyor kendisi. Herhalde birkaç ay içerisinde o da master usta olacak." diye konuştu.

"İşin mutfağında başladım"

Eğitim gören kadınlardan Derya Oran ise daha önce otomobil servisinde çalıştığını kaydederek, şunları söyledi:

"Liseyi bitirdikten sonra iki sene yetkili serviste hasar danışmanı olarak çalıştım. Daha sonra organize sanayide 14 senelik mekanik üzerine kendi işletmem vardı. Piyasa durumundan dolayı yapamadım. Dükkanımı kapattım. Hayata yeniden başladım. Burada göçük sepetinde göçük uzmanı olmak için kurslara başvurdum. Aşkın Önver'in yönlendirmesiyle öğrendim. Şu an burada çalışıyorum."

Hiçbir işin zor olduğunu düşünmediğini kaydeden Oran, "Sabır gerektiren bir meslek. Araba konusunda hasar olsun mekanik olsun bu mesleği çok sevdiğim ve gönül verdiğim için bu sefer de göçük olayıyla ilgilenmek istedim. Kaporta boya artık bazı hasarlarda mazide kaldı. Arabanın değerini düşürdüğü için orijinalliğini korumak amacıyla boyasız göçük çözümlerinin daha revaçta olduğunu görünce bu işe el attım." dedi.

Derya Oran, iyi bir usta olabileceğine inandığını kaydederek, "Artık iş yeri açmayı düşünmüyorum öyle bir denemem oldu çünkü. Şirketimiz büyük bir firma hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda. Şirketimizin bünyesinde daha iyi bir yere gelebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.