İLKSAN Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının f bendinin 6 ncı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"MADDE 7- 6) Mülga"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (s) fıkrası eklenmiştir.

"MADDE 13-

f) Çalışanların, gelişen ve değişen strateji, hedef ve teknolojiye uyumlarının sağlanabilmesi bakımından, gerektiğinde bilgi düzeylerinin geliştirilmesi ve yükseltilmesi için eğitim verilmesi ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanması,

s) Kalite Yönetim Sisteminin etkin ve verimli şekilde uygulanması."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"MADDE 20- Mülga"

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı Maddesinin 1 inci Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 2 nci fıkrasının e bendinin 2 nci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın g bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"MADDE 26- (1) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerine alınacak personelde aranacak genel şartlar:

a) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin 1,4 ve 5 inci alt bentlerindeki şartları taşımak,

c) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

ç) Daha önce kamu veya özel sektör tarafından yüz kızartıcı fiilleri nedeniyle Disiplin cezası almamış, İş Kanununda sayılan haller nedeni ile işten çıkarma cezası ile tecziye edilmemiş olmak.

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

2) En az beş yılı müdür ve dengi görevlerde olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında, profesyonel fon/portföy/risk yöneticiliklerinde, bankacılık sektöründe veya özel sektör kuruluşlarında toplam en az on yıl iş tecrübesine sahip olmak ya da Sandık bünyesinde en az beş yılı şeflik veya en az üç yılı kontrolörlük ve hukuk müşavirliği görevlerinde olmak üzere toplam en az sekiz yıl görev yapmış olmak.

g) Mülga"

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 28- b) Askerlik durum belgesi,

ç) Hakkında bilgi alınabilecek en az iki kişinin bilgileri,"

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 35 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 35- (1) Doğum sonrası için verilecek ücretsiz izinler, İş Kanunu hükümlerine tabidir.

(2) Görevdeyken askere giden personel askerlik hizmeti boyunca ücretsiz izinli sayılır.

(3) Çalışanlara, 1 inci ve 2 inci fıkralardaki süreler haricinde, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek sebeplerle çalışma süresi boyunca toplam bir yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

(4) Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler hizmette geçmiş sayılmaz. Çalışanlar, ücretsiz izin döneminde Sandıkça yapılan hiçbir ödemeye hak kazanamazlar."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 61 inci Maddesinin 2 nci fıkrasının c bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 61- c) Birim müdürü, hukuk müşaviri, müşavir ve kontrolörler için 5 katından,"

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 64- (1) Kanuni izin, geçici görev ve benzeri sebeplerle geçici olarak görevlerinden ayrılan personelin yerine veya boş kadrolara, aynı veya bir alt pozisyondaki personelin vekalet etmesi esastır.

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(2) Kimlerin hangi göreve vekalet edeceği Genel Müdür tarafından belirlenir.

(3) Genel Müdüre vekalet edecekleri belirlemeye Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.

(4) Vekalet eden personele ayrıca bir ücret ödenmez. Ancak vekalet eden personelin bir alt pozisyonda olması ve vekalet süresinin bir ayı geçmesi halinde bir ayı geçen süreler için vekalet eden personele aldığı net aylık ücret ve görev tazminatı ile vekalet edilen pozisyon için ödenen net aylık ücret ve görev tazminatı arasındaki fark ayrıca ödenir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinden sonra gelmek üzere 65/A maddesi eklenmiştir.

"Personel Ücret Avansı

MADDE 65/A- Sandığımız personelinin talebi halinde, her ayın 15'inde çıplak ücretinin % 50'sini geçmemek kaydıyla avans verilir."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 69- (1) Genel Müdürlükçe her personel için bir özlük dosyası tutulur.

(2) Bu dosyada personelin adı ve soyadı, kimlik ve iletişim bilgileri, hizmet sözleşmesi, cinsiyeti, öğrenim belgeleri, hizmetiçi eğitime ilişkin belgeler, askerlik durum belgesi, çalıştığı süre içerisinde aldığı ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ait evraklar, verilen disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmışsa hükümlülük veya beraat kararları, sağlık durumları, aldığı izin ve hastalık raporlarına ilişkin bilgi ve belgeler, işe alınırken istenen belgeler, amirlerince hakkında doldurulan performans raporları ve benzeri diğer evraklar bulunur."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin 7 nci Fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Geçici MADDE: 1 (7) Mülga"

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik, hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin Disiplin Amirleri Listesi (EK-1) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.