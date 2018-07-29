1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli otomotivde ihracata çalışıyor

Kocaeli'de kurulu Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun tesislerinde yılın ilk yarısında üretilen 326 bin 849 aracın yüzde 83'ü yurt dışına gönderildi.
29 Temmuz 2018 16:57
Yazdır
Kocaeli otomotivde ihracata çalışıyor

Kocaeli'de kurulu otomotiv fabrikalarında ocak-haziran döneminde üretim bandından indirilen 326 bin 849 aracın yüzde 83'ü ihraç edildi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerden biri oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü yılın ilk yarısında 25 bin 849'u traktör olmak üzere toplam 869 bin 42 araç üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında yılın ilk 6 aylık döneminde toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 326 bin 849'a yükseldi. Bu rakam sektörün toplam üretiminin yüzde 38'ini oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen 326 bin 849 aracın yüzde 83'üne denk gelen 271 bin 869'u ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 694 bin 667 adedi bulan Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 39 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye'den ihraç edilen her 100 araçtan 39'u Kocaeli'deki fabrikalardan çıkmış oldu.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Honda Türkiye'nin ihracatı katlandı

Sanayi kentindeki 4 otomotiv firmasının yılın ilk yarısındaki toplam üretim ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 ile aynı oranlarda artış gösterdi.

Ocak-haziran dönemindeki otomobil üretimi geçen yıla göre yüzde 53,3'lük artışla 22 bin 367'ye çıkan Honda Türkiye, Kocaeli'de oransal olarak üretim performansını en fazla artıran firma oldu. Şirketin geçen yılın ilk 6 ayında 4 bin 606 adet olan ihracatı da yüzde 88'lik artışla 8 bin 680'e yükseldi.

Üretim ve ihracatta lider koltuğunda oturan Ford Otosan'ın üretim performansı ise bu dönemde geçen yıla göre yüzde 7,4 arttı. Firma, ocak-haziran döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 12 bin 1 otomobil, 155 bin 288 kamyonet, 27 bin 275 minibüs olmak üzere 194 bin 564 adetlik üretim gerçekleştirdi. İnönü fabrikasında banttan indirilen 4 bin 36 kamyonla toplam üretimi 198 bin 600'ü bulan şirketin söz konusu dönemdeki ihracatı da yüzde 8,6'lık artışla 165 bin 131'e ulaştı.

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, yılın ilk 6 ayında 107 bin 377 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 92'sine denk gelen 98 bin 346'sını ihraç etti.

Yılın ilk yarısında 2 bin 541 adetlik üretim gerçekleştiren Anadolu Isuzu da geçen yılın söz konusu periyodunda 246 adet olan ihracatını 382'ye çıkardı.

Kocaeli, ticari araçta üretim üssü

Türkiye'de 2017'nin ilk yarısında 267 bin 581 adet olan ticari araç üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 7'lik artışla 285 bin 924 adede yükselirken, ihracat da yüzde 8,4 artarak 227 bin 529 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli, ocak-haziran döneminde 185 bin 104 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 65,5'ini, 76 bin 27 adetle de toplam ihracatın yüzde 65'ini tek başına gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 295 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tofaş'tan tüm zamanların en iyi ilk yarıyıl cirosu
29 Temmuz 2018 18:12		 Park yasağında iki yaptırıma mahkeme dur dedi
28 Temmuz 2018 06:20
Türkiye'deki hasarlı araç sayısı artıyor
25 Temmuz 2018 23:12		 Parasını ödediğiniz halde kaskonuz olmayabilir
23 Temmuz 2018 13:00
Otomobilde ikinci el pazarına yoğun ilgi
23 Temmuz 2018 09:15		 Otomotiv sektörüne yön verenler İstanbul'da buluşacak
22 Temmuz 2018 16:03
Tesla'da iptaller yeni siparişleri geçti
20 Temmuz 2018 16:34		 Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
18 Temmuz 2018 12:50
Kaskoya zammın yanında yeni kasko geliyor
17 Temmuz 2018 15:50		 Otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 3 azaldı
15 Temmuz 2018 18:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
İhraçlarla ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntıları
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
Türkiye'ye tehdit: Askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz
17 yıl sonra teşkilattan bir isim müdür olarak atandı
Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı
O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Asıl mağdur biziz
Sadi Güven: Camiye giden yönetici istemediler
Hergün zencefil içti ölümden döndü
Midilli'ye kaçmak isteyen FETÖ'cüleri taşıyan bot battı
Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Varligida yokluguda bir insan 8
ev yemekleri 1
elalemin çocuğu 1
ulaşgkc 8
ateistler hadi bunu da açıklayın 1
aşk şarabı 1
baba parası 2
Burhan Altıntop 1
parasız yaşamak 2
Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 2
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam