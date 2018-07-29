İLKSAN Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliği

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI TEMSİLCİLER KURULU SEÇİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sandık Temsilciler Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve seçim işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Sandığın organlarında görev alacak ilçe ve il temsilcilerinin seçimi ve seçilme esasları ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 4357 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasını değiştiren 3179 Sayılı Kanuna göre hazırlanan ve 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Ana Statü: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünü,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

ç) İlçe ve İl Temsilcileri: Sandık üyeleri tarafından seçilen ilde ve ilçede görevli kişileri,

d) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,

e) Sandık Organları: Temsilciler Kurulunu, Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu ve Genel Müdürlüğü,

f) Temsilciler Kurulu: Sandık üyelerinin kendi aralarında seçecekleri temsilcilerden meydana gelen organı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temsilciler Kurulu Üyelerinin Seçimi

İlçe temsilcilerinin seçimi

MADDE 5- (1) İlçe temsilcileri; ilçe merkezi ile bağlı köy ve kasabalarda görevli Sandık üyeleri tarafından seçilir.

(2) İlçe Temsilci sayıları, ilçe merkezi ile bağlı köy ve kasabalarda görevli Sandık üye sayıları esas alınarak tespit edilir.

(3) Üye sayısı 500'e kadar (500 dahil) olan ilçelerde, 1; 500'den 1500'e kadar (1500 dahil) olan ilçelerde 2; 1500'den 3000'e kadar (3000 dahil) olan ilçelerde 3; 3000'den fazla üyesi bulunan ilçelerde 4 kişi hesabıyla ilçe temsilcileri seçilir.

(4) İlçe temsilcileri belirlenen üye sayısına göre asgari 1, azami 4 üyeden oluşur. Seçilen asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

(5) Seçimler; Milli Eğitim Müdürlüklerince 6 yılda bir, Mart veya Nisan ayları içerisinde uygun görülecek bir tarihte yapılır. Milli Eğitim Müdürlükleri; toplantının yapılacağı tarihi, yeri ve gündemi en az 30 gün önceden okul müdürlükleri aracılığıyla Sandık üyelerinin tamamına imza karşılığında duyurur. Belirlenen gün ve saatte Sandık üyeleri toplanır. Milli Eğitim Müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında Sandık üyelerince açık oyla 1 katip ve 2 üye seçilerek seçim kurulu divanı oluşturulur. Başkanı, Sandık üyesi değilse oy kullanamaz

(6) İlçe temsilcileri ve yedek üyeleri ön adaylar arasından gizli oyla, açık tasnif ile seçilir. Seçim sonucu bir tutanakla tespit ve ilan edilir. Sonuçlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.

(7) Seçimle ilgili tüm güvenlik ve benzeri tedbirler mülki amirlerce alınır.

(8) Seçimle gelen İlçe Temsilcilerinin sürelerinin dolması halinde tekrar seçilmeleri mümkündür.

İl temsilcilerinin seçimi

MADDE 6- (1) Seçimler; İl Milli Eğitim Müdürlüklerince 6 yılda bir, Haziran ayı içerisinde uygun görülecek bir tarihte yapılır. İl Milli Eğitim Müdürlükleri; toplantının yapılacağı tarihi, yeri ve gündemi en az 7 gün önceden, okul müdürlükleri aracılığıyla ilçe temsilcilerinin tamamına imza karşılığı tebliğ ederler.

(2) İl Milli Eğitim Müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; merkez ve diğer ilçe temsilcilerince, açık oyla 1 katip ve 2 üye seçilerek il seçim kurulu divanı oluşturulur. Başkanı, ilçe temsilcisi değilse oy kullanamaz.

(3) İl temsilcileri seçimi, ilçe temsilcileri tarafından, illerdeki Sandık üyelerinin sayıları esas alınarak belirlenen sayıya uygun olarak yapılır.

İl temsilci sayıları, illerdeki üye sayısına göre; 2.000e kadar (2.000 dahil) olan illerde 2; 2.000'den 5.000'e kadar (5.000 dahil) olan illerde 3; 5.000'den fazla üyesi bulunan illerde 4 kişi hesabıyla tespit edilir.

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(4) Seçim sonuçları bir tutanakla tespit ve ilan olunduktan sonra, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık Makamı ile Sandık Genel Müdürlüğüne bildirilir.

(5) Herhangi bir sebeple boşalan asıl üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere en çok oy alan yedek üye çağrılır.

Oyların eşitliği

MADDE 7- (1) İlçe ve İl Temsilci seçimlerinde, oyların eşitliği halinde, asıl ve yedek üye adaylar arasında kura çekme yoluyla üye tespit edilir. Kura çekimi, bütün asıl ve yedek temsilci adayları huzurunda yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Adaylarda aranacak şartlar

MADDE 8- (1) Sandık İlçe ve İl Temsilciliğine seçileceklerde aranacak şartlar;

a) En az bir yıl Sandık üyesi bulunmak.

b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere her ne surette olursa olsun mahkümiyet cezası alanlar ile 657 Sayılı Kanunun disiplin hükümleri kapsamında aylıktan kesme cezası veya daha üst bir disiplin cezası almış olanlar, Sandık organlarında ve seçim kurullarında görev alamazlar.

Değerlendirme kurulu

MADDE 9- (1) Milli Eğitim Müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında İnsan Kaynakları Şube Müdüründen oluşur.

(2) Temsilciler kurulu üyeliği için, adaylar seçim tarihinden en az 15 gün önce Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat ederler.

(3) Değerlendirme Kurulu, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki şartları taşıdığına karar verdiği adayları ön aday olarak ilan eder.

(4) İlçe temsilcisi seçilmek için hiç müracaat olmaması veya ilçe temsilcisi sayısından daha az sayıda müracaat olması halinde Değerlendirme Kurulu, ilçede mevcut üyeler arasından bu yönetmeliğin 8 inci maddesindeki şartları taşıması kaydıyla eksik kalan temsilci sayısı kadar resen ön aday belirler.

Üyelikler

MADDE 10- (1) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 18 inci maddesinde sayılanlar Sandık üyesidir.

Harcırah ödenmesi

MADDE 11- (1) İlçe ve İl temsilci seçimlerinde görev alan ve dört kişiden oluşan ilçe ve il seçim kurulu divanına Ana Statü'nün 20/e maddesi hükmü gereğince; Bütçe Kanununun "H" cetvelinin "I.Yurt içinde verilecek gündelikler" başlığı altında yer alan B bölümünün B-d maddesinde yer alan gündelik tutar kadar harcırah ödenir.

GEÇİCİ MADDE 1- Yeni ilçe ve il temsilcileri seçilinceye kadar mevcut ilçe ve il temsilcilerinin görevi devam eder.

GEÇİCİ MADDE 2- 9. Dönem Temsilciler Kurulunun oluşumuna ilişkin ilçe temsilci seçimleri, iş bu geçici maddenin yürürlük tarihinde işbaşında olan Yönetim ve Denetleme Kurulunun görev süresinin bitimini takip eden yılın Nisan ayı içerisinde; İl Temsilci seçimleri ise Haziran ayı içerisinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

Yürürlükten kaldırma

MADDE 12- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 09/09/1985 tarihli ve 2195 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu yönetmelik, yayıma girdiği tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu yönetmelik, hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.