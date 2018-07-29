İLKSAN Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı İLKSAN üyelerinin aidatlarının tasfiyesinin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, Sandık üyelerinin yardımlara nasıl hak kazanacağı, yapılacak yardım miktarı, müracaat şekli ve ibrazı gereken belgelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir."

MADDE 2 - Aynı yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik İLKSAN üyelerinin, aidatlarının tasfiyesi, üyeliğin sürdürülmesi, Sandığa olan borçların mahsubu ile Sandık tarafından üyelere yapılacak yardımlar ile ilgili hususları kapsar."

MADDE 3- Aynı yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 3179 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesi gereğince, 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü hükümleri gereğince hazırlanmıştır."

MADDE 4 - Aynı yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aidat: Ana Statünün 7/d ve 19 uncu maddeleri kapsamında üyelerin maaşlarından her ay kesilen parayı,

b) Aidat iadesi: Üyeliği sona erenlere yapılan ödemeyi,

c) Ana Statü: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünü,

ç) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

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d) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

e) Cenaze yardımı: Sandık üyesi iken vefat eden üyelerin varislerine yapılan yardımı,

f) Afet yardımı: Sandık üyesi iken afete maruz kalanlara yapılan yardımı,

g) Doğum yardımı: Sandık üyelerine doğum sonrası yapılacak yardımı,

ğ) Emekli yardımı: Emekli yardımı almaya hak kazananlara yapılan yardımı,

h) Evlenme yardımı: Evlenme yardımı almaya hak kazananlara yapılan yardımı,

ı) Genel Müdürlük: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü,

i) Sağlık destek yardımı: Üyenin tedavisi sırasında yapılacak konaklama yardımını, j) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,

k) Sigorta: Üyelerin çeşitli risklere karşı güvence altına alındığı sözleşmeleri,

l) Şehit yardımı: Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin varislerine yapılan yardımı,

m) Üye: 4357 sayılı Kanun kapsamında atananları,

n) Yönetim Kurulu: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder."

MADDE 5 - Aynı yönetmeliğin doğal afet yardımı başlıklı 7 nci maddesi madde adı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Afet yardımı

MADDE 7 - (1) Afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde hasar tespit oranına göre yapılan yardımdır.

(2) Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca ve hasar oranlarına göre belirlenir. Bu miktar, üyenin afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olamaz.

(3) Son aidat tutarı terfi ayına denk gelmiş ise afet yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

(4) Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

(5) Terör nedeniyle, Bakanlar Kurulu Kararı ile kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen mahalde ikametgahı bulunan ve meskeni bu nedenle yıkılan üyeye ağır hasarlı, yalnızca eşyasının ve evinin kısmen zarar görmesi halinde ise orta hasarlı olarak işlem yapılır.

(6) Afet yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,

c) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi adına kayıtlı meskeni ise tapu tescil belgesi, kiralık ise kira sözleşmesi,

ç) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,

d) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki idare amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu,

e) Terör nedeniyle ağır hasar görülmesi durumunda, Afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanı Kararının, bu maddenin yayımından önceki dönemlere müteallik taleplerde ise Bakanlar Kurulu Kararının örneği; orta hasar görmesi halinde ise, ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,

istenir."

MADDE 6 - Aynı yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c ve ç) bendi ile altıncı fıkrasının (ç ve d) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 8- c) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen, hizmet süresi ve aylığın bağlandığı tarihi gösteren resmi yazının fotokopisi.

ç) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik durum belgesinin fotokopisi

istenir.

ç) Ölüm raporu ya da ölüm belgesi veya ölü olduğunu gösterir vukuatlı nüfus kayıt sureti,

d) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik durum belgesinin fotokopisi,"

MADDE 7 - Aynı yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 10 -(2) b) Aile Nüfus kayıt örneği istenir."

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MADDE 8 - Aynı yönetmeliğe 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere 12/A maddesi eklenmiştir.

Sigortadan sağlanacak faydalar

MADDE 12/A (1) Üyelerin sağlık, kaza, malüliyet ve ölüm risklerini sigorta ettirmek sureti ile temin edilecek diğer faydaları kapsar,

(2)Sigorta kapsamına alınacak riskler ve sağlanacak faydalar ile sigorta süreleri, Yönetim Kurulu kararları ile tespit olunur."

MADDE 9 - Aynı yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 13 - (5) Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Bakanlık bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte bulunan sandık mevzuatına tabi olurlar."

MADDE 10 - Aynı yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 18 - (1) Ana Statü ve işbu Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erip, aidatları iade edilenlerden yeniden üyelik kapsamında bir göreve başlayanların, geçmişe yönelik borçlanmaları kabul edilmez. Ancak yeniden üyelik kapsamına girdikleri tarihten itibaren üyelik süresi ve yatırmış oldukları aidatlarına göre sosyal yardımlardan faydalanırlar.

(2) Ana Statü ve işbu Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erdiği halde, aidatları iade edilmeyenler; Sandığa üye iken ödedikleri toplam aidatlarına ve üyelik sürelerine göre sosyal yardımlardan faydalanırlar."

MADDE 11 - Aynı yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 21 - (3) Evlenme ve Doğum Yardımı ödemelerinde, üyenin vadesi geçmiş ikraz taksitleri varsa bu taksitler yapılacak ödemeden mahsup edilir."

MADDE 12 - Aynı yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 22 - (1) Üyeler; Sosyal yardım ve aidat iadesine ilişkin başvurularını; istenilen belgeler ile birlikte posta veya e-devlet portalı ile online olarak Genel Müdürlüğe gönderirler."

MADDE 13 - Aynı yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 23 - (2) Üyeden tahsil edilen meblağın; üyenin aidat kesilmeyen aylardaki derece/kademesine tekabül eden tutarı üyenin aidat hesabına, aidat geliri olarak kalan miktar ise Sandığın diğer gelir kalemlerine gelir kaydedilir."

MADDE 14 - Aynı yönetmeliğe 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 23/A maddesi eklenmiştir.

"Aidatların kesimi

MADDE 23/A - (1) Kadrolu olarak görev yapan üyelerden, Emekli keseneği matrahlarının %2 si oranında,

(2) Sözleşmeli olarak görev yapan üyelerden, sigorta primine esas kazanç tutarının %2 si oranında,

(3) Sandıkta 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan personelden, Sosyal Güvenlik Kurumunca kısmen veya tamamen prim kesintisine tabi tutulan tüm ücret ve kazançlarının o aya ilişkin toplam matrahının %2 si oranında belirlenir."

MADDE 15 - Aynı yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 24 - (1) Sosyal yardım ödemeleri ve aidatların iadesinde; 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilen genel zamanaşımı süresi uygulanır. Sosyal yardımlarda, sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir."

MADDE 16 - Aynı yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 25 - (1) Sosyal yardımlara ait müracaat evrakı ve ekli belgeler ile aidat iadesi evrakları, Genel Müdürlük tarafından 10 yıl muhafaza edildikten sonra Genel Müdürlük

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tarafından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon marifetiyle imha edilebilir ve imha edilmesi durumunda, imha işlemi tutanağa bağlanır."

MADDE 17 - Aynı yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 26 - (1) Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı, Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır."

MADDE 18 - Aynı yönetmeliğin 27 nci maddesi olarak numaralandırılan Geçici 1. Maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"Cenaze yardımı yürürlük

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde bahsi geçen cenaze yardımı 2/3/2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana

Statüsünün değişikliğinin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer."

MADDE 19 - Aynı yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2. Madde eklenmiştir.

"Afet yardımı yürürlük

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde bahsi geçen ve Afet yardımlarına eklenen terör durumunda yapılacak olan yardım, Bakanlar Kurulu Kararı ile terör nedeniyle Afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde, 1/1/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer."

MADDE 20 - Aynı yönetmeliğin 28 ve 29 uncu maddeleri madde numaraları 27 ve 28 olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir

"Yürürlük

MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik, hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür."

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelik, hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.