İLKSAN İkraz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının f bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4 - (1)

f) İkraz: Üyelerine karşılıklı yardımlar kapsamında verilebilecek borç parayı,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5'inci maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genel İkraz

MADDE 5 - "

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7'nci maddesine aşağıdaki 2' nci fıkra eklenmiştir.

"MADDE 7 -

(2) Bu ikrazın yıl içerisinde hangi dönemlerde uygulamaya konulacağı, İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10'uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10 - (1) Üyeye;

a) Kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin veya babasının hastalıklarının tedavileri,

b) Kendisinin veya eşinin doğum yapması,

c) Kendisinin veya eşinin tüp bebek tedavileri,

ç) Çocuğunun sünnet olması,

sebebiyle verilen karşılıklı yardımdır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11'inci maddesinin 1'inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Afet ikrazı

"MADDE 11 - (1) Sandık üyesi iken afete maruz kalan ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde düzenlenen afet yardımını hak eden üyelere kullandırılan karşılıklı yardımdır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin 1'inci, 5'inci, 10'uncu ve 11'inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13 - (1) Genel İkraz miktar ve vadeleri;

a) 12 aylık ikraz için 15.000,00 TL'ye,

b) 18 aylık ikraz için 20.000,00 TL'ye,

c) 24 aylık ikraz için 30.000,00 TL'ye,

ç) 36, 48 aylık ikraz için 50.000,00 TL'ye,

kadardır.

(5) Afet ikrazının vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL'ye kadardır.

(10) Üyenin, özel günler ikrazı, evlilik ikrazı, sağlık ikrazı, afet ikrazı ve aile destek ikrazı talebi, genel ikrazdan ayrı olarak değerlendirilir.

(11) Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, İkraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine;

a) İkraz miktar ve vadelerini iki katına kadar artırmaya veya azaltmaya ve mahsup şartlarını belirlemeye,

b) Mevcut ikraz çeşitlerini yürürlükten kaldırmaya veya yeni ikraz çeşitleri belirlemeye, yürürlüğe koymaya, ikrazların tamamını veya bir kısmını durdurmaya,

Yönetim Kurulu, yetkilidir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 4'üncü bölümünün bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İkraz Kullanım Şartları

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının d bendi, 4'üncü fıkrasının b, c, ç, d ve e bentleri, 5'inci fıkrasının a ve b bentleri, 6'ncı ve 7'nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14 - (1)

d) Sandık üyesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan ve fiilen görevinin başında olan bir kişinin müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilmesi,

(4)

b) Genel ikraz borcunun tamamını ya da taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemeden yeniden genel ikraz talebinde bulunamaz.

c) Özel günler ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemeden yeniden özel günler ikrazı talebinde bulunamaz.

ç) Sağlık ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemeden yeniden sağlık ikrazı talebinde bulunamaz.

d) Aile destek ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemeden yeniden aile destek ikrazı talebinde bulunamaz.

e) Afet ikrazı borcunun tamamını ödemeden yeniden afet ikrazı talebinde bulunamaz.

(5)

a) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşidine ait ödemekte olduğu ikraz taksit miktarı, talep ettiği ikraza ait taksit miktarı ve aylık icra kesinti miktarının toplamı net maaşının yarısından fazla olan üyenin,

b) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşitlerine ait ikraz borcu ile icralık borçlarının toplamı ya da sadece icralık borçlarının toplamı ikraz limitini aşan üyenin,

ikraz talebi kabul edilmez.

(6) İcra ikrazı talebi kabul edilen üyenin, genel ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı ikraz borcunun Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemiş olması şartı aranır.

(7) Gayrimenkul ikrazı talebi kabul edilen üyenin, genel ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı ikraz borcunun Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemiş olması şartı aranır."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15'inci maddesinin 2'nci ve 4'üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15 - (2) Gerektiğinde ikraz başvuru evraklarındaki bilgilerin doğruluğu Genel Müdürlükçe teyit ettirilir.

(4) Üye, bu Yönetmelikte bahsi geçen ve uygulamaya konulan ikraz çeşitlerinin hepsi için gerekli şartları sağlaması halinde talepte bulunabilir."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16'ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16 - (1) Müşterek ve müteselsil borçlu göstererek ikraz talebinde bulunan üyelerden;

a) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi,

b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordroları,

c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı kimlik belgeleri,

ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,

d) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı imza sirküleri formu,

istenir.

(2) Müşterek ve müteselsil borçlu göstermeden ikraz talebinde bulunan üyelerden;

a) Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi,

b) Borçlunun son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordrosu,

c) Borçlunun vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı kimlik belgesi,

ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,

d) Üye tarafından imzalanmış İkraz Kefalet Sigortası Formu,

e) Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı imza sirküleri formu istenir.

(3) Evlilik ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan nüfus kayıt örneği istenir.

(4) Sağlık İkrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak;

a) Tedavi halinde, son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden alınmış tedavi görüldüğünü belirtir sağlık raporu veya ilgili medikal malzemenin gerekliliğine ilişkin rapor,

b) Doğum halinde, doğumu takip eden üç ay içerisinde başvurmak kaydıyla nüfus kayıt örneği,

c) Tüp bebek tedavisi halinde, tedavi başlangıcında veya tedavinin bitimini müteakip son 6 ay içerisinde alınmış Uzman Doktor Raporu,

istenir.

(5) Afet ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak;

a) Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,

b) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi meskeni ise tapu tescil belgesi,

c) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,

ç) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu,

d) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, Afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanı Kararının, bu maddenin yayımından önceki dönemlere müteallik taleplerde ise Bakanlar Kurulu Kararının örneği veya ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,

istenir.

(6) Gayrimenkul İkrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; üyeye veya eşine ait gayrimenkul alımını belgeleyen tapu belgesi istenmektedir.

(7) Aile destek ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan nüfus kayıt örneği istenir.

(8) İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin disiplin amiri veya Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylı olması istenir.

(9) Emekli olup üyeliklerini sürdüren üyelerin İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi veya maaş bordrolarının bulundukları yerdeki SGK Müdürlüğünce onaylı olması istenir.

(10) İcra ikrazından yararlanmak isteyen üyelerin, birinci veya ikinci fıkrada istenilen belgelerinin İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı olması istenir.

(11) Üyenin ikraz ertelemesi talebinde bulunması halinde;

a) Askerlik nedeniyle taksit erteleme talebinde bulunan üyelerden;

1) Erteleme talebine neden olan olayı müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,

2) Askerlik sevk belgesi,

istenir.

b) Doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılıp taksit erteleme talebinde bulunan üyelerden;

1) Erteleme talebine neden olan olayı müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,

2) Doğum belgesi,

3) Ücretsiz izin belgesi,

İstenir.

c) Afete veya teröre maruz kalmaları nedeniyle taksit erteleme talebinde bulunan üyelerden;

1) Erteleme talebine neden olan olayı müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,

2) Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,

3) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi mülkü ise tapu tescil belgesi; kiralık ise kira sözleşmesi,

4) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,

5) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu,

6) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, Afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanı Kararının, bu maddenin yayımından önceki dönemlere müteallik taleplerde ise Bakanlar Kurulu Kararının örneği veya ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,

istenir.

ç) Annesinin, babasının, eşinin veya çocuğunun vefatı nedeniyle taksit erteleme talebinde bulunan üyelerden,

1) Vefatı takip eden 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,

2) Nüfus kayıt örneği,

3) Ölüm belgesi,

istenir.

(12) İkraz çeşidine göre başvurularda istenilen belgelere ilave belge istenilmesine veya mevcut belgelerin iptal edilmesine; yapılacak başvuruların usul ve şartlarını düzenlemeye, İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 17'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17 - (1) İkraz başvuruları, ikraz çeşidine göre istenilen belgeler ile birlikte elden, posta yolu veya e-devlet portalı ile online olarak Sandık Genel Müdürlüğüne yapılır.

(2) Yapılacak başvuruların usul ve şartlarını düzenlemeye, İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının c bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19 - (2) c) Kritik hastalıklarının tedavileri nedeniyle sağlık ikrazı kullanan üyeler, ikraz hayat sigortası kapsamında değerlendirmeye alınmaz."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 20'nci maddesinin 1' inci ve 3'üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20 - (1) İkraz ödemeleri, İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır. Ödeme tarihlerinin tatil gününe denk gelmesi halinde, ödeme günü takip eden ilk iş günüdür. Tahsis edilen ikraz ödemeleri üyenin hesabına gönderilmek üzere Sandığın aracı kurumdaki hesabına gönderilir. Sandık veznesinden ödeme yapılmaz.

(3) Evlilik ikrazı eşit taksitlerle geri ödenir. Evlilik ikrazından, İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen miktarda aylık ikraz gideri alınır. "

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 21'inci maddesinin 1'inci ve 2'nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21 - (1) İkraz alan üyenin ilk taksit ödeme günü, takip eden ayın maaş ödeme günüdür. İlksan kesintilerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri veya İlksan tarafından Maliye Bakanlığı sistemi üzerinden yapılması sağlanır. Kesinti yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde muhasebe birimlerince İlksan hesaplarına yatırılır."

(2) Üyenin ikraz borcuna ait ilk taksiti maaşından kesildikten sonra üye, vadesi gelmemiş taksitleri için erken ödeme yapabileceği gibi borcun tamamını da kapatabilir. Üye, borcuna karşılık vadesi gelmemiş kaç taksiti ödeyeceğini Genel Müdürlüğe iletir ve Genel Müdürlük tarafından erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak yapılan hesaplama doğrultusunda, nema indirimi yapılır. Üyeye ödeyeceği miktar bildirilir. Üye bu miktarı Genel Müdürlüğün ilgili banka hesap numarasına yatırır.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 25'inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İkrazların mahsup ve taksit erteleme işlemleri

"MADDE 25 - (1) İkraz borcu bulunan üyenin ölümü, emekli olması veya üyeliğinin sona ermesi halinde kalan borcu; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı

2068 Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz-Ek 2018 - 2730

Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak sosyal yardımlardan veya diğer alacaklarından, bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre sırasıyla;

a) Evlilik ikrazı borcu,

b) Afet ikrazı borcu,

c) Sağlık ikrazı borcu,

ç) Özel günler ikrazı borcu,

d) Aile destek ikrazı borcu,

e) İcra ikrazı borcu,

f) Gayrimenkul ikrazı borcu,

g) İkraz borcu

mahsup edilir.

(2) İkraz borcu bulunan üyenin ölümü halinde; üye ikraz hayat sigortası kapsamında ise Sandık alacağı sigorta şirketinden tahsil edilir. Sigortadan alınacak miktarın üyenin borcunu karşılaması halinde; Sandıktan alacağı sosyal yardımlar varislerine kesintisiz olarak ödenir.

(3) Herhangi bir nedenle Sandıkla ilişiği kesilip, Sandıktaki alacakları borçlarına mahsup edilen üyelerin, iş bu mahsup tutarlarının toplam borcu karşılamaması halinde, mahsuba esas meblağ ara ödeme olarak kabul edilir. Bakiye Sandık alacaklarının tahsiline ara verilmeksizin devam edilir.

(4) İkraz taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödeyen üyenin yeniden ikraz talebinde bulunması durumunda, ikraz borç bakiyesi, damga vergisi ve sigorta prim kesintileri kullanacağı ikrazdan mahsup edilerek kalan miktar üyeye ödenir.

(5) Yeniden ikraz talebinde bulunmak için ikraz taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen oranını defaten ödeyen üyenin ikraz talebinden vazgeçmesi halinde yatırdığı miktar üyenin şahsi hesabına iade edilir.

(6) Üyelerin talepleri halinde;

a) İkraz kullanıp askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyeler ile askerlik görevini yerine getirirken ikraz talebinde bulunan asker üyelerin ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,

b) İkraz kullanıp doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan üyelerin ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,

c) Afete veya teröre maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları ikrazlara ait taksitlerini, ağır hasarlılar için nemasız olarak 3 aya kadar, orta ve hafif hasarlılar için nemalı olarak 3 aya kadar ertelemeye,

ç) İkraz kullanıp annesinin, babasının, eşinin veya çocuğunun vefatı nedeniyle, ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,

İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir."

MADDE 16- Aynı yönetmeliğin 26'ncı maddesinin 1'inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 26 - (1) Sandıktan ikraz alan üye, borcunun tamamını ödemiş olsa bile İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ile ekli belgeleri kendisine iade edilmez. İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ve ekli belgeler Borçlar Kanununda yer alan genel zaman aşımı süresi sonunda Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle imha edilebilir ve imha edilmesi durumunda, imha işlemi tutanağa bağlanır."

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.