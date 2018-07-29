Şiddet gören gelin için tüm birimler seferber oldu

Muş Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürü Abdulbari Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada Malazgirt ilçesine bağlı Akalın köyünde darp edilen Halise K'ye destek çıktıklarını ifade ederek, yaşanan olayın ardından Halise K. için devletin tüm ilgili birimlerinin seferber edildiğini belirtti.

Malazgirt Devlet Hastanesinde müşahede altına alınan Halise K'nin hamileliğinin 9'uncu ayında doğumunu sorunsuz gerçekleştirdiğini ifade eden Aksoy, bebekle annenin Muş Devlet Hastanesine sevk edilerek kontrol altında tutulduğunu kaydetti.

Anne ve bebeğinin sağlığı için her türlü hizmeti sunacaklarını dile getiren Aksoy, "Meslek elemanlarımız anne ile görüşerek devletin şefkatli elinin yanında olduğu, bunu yapanlara karşı her türlü yaptırımın uygulanacağı bilgisini vermiştir. Anne ve bebeğinin sosyoekonomik açıdan da desteklenmesi kararı alınmıştır. Anne yapılan görüşmelerde il müdürlüğümüze bağlı Kadın Konuk Evi'nde kalması yönündeki talebi reddederek, kendi ailesinin yanına dönmek istemiştir. Bu konuda da her türlü yardım sağlanmıştır. Bu arada adli ve güvenlik açısından da gerekli yaptırımlar uygulanmış, kadına bu şiddeti yapanlar gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğümüzün avukatına gerekli talimat verilmiş, davaya bizzat müdahil olunması sağlanmıştır. Bundan sonra da annemiz ve bebeğinin ihtiyaç duyacağı her türlü desteğin yanında psikososyal destek de sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

KAYINVALİDE VE KAYINPEDER TUTUKLANDI

Öte yandan, hamile Halise K.'yı darp ettiği iddia edilen kayınpederi Salih K. ve kayınvalidesi Türkan K'nın 27 Temmuz'da jandarma ekiplerince gözaltına alındığı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.