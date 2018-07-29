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Doğa dostu Belediye Başkanı çöp topladı

'Kastamonumuzu Temizliyoruz' projesi kapsamında mesire alanlarında çalışma başlatan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, vatandaşlarla birlikte çöp topladı.
29 Temmuz 2018 17:42
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Doğa dostu Belediye Başkanı çöp topladı

'Kastamonumuzu Temizliyoruz' projesi kapsamında mesire alanlarında çalışma başlatan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, vatandaşlarla birlikte çöp topladı. Proje kapsamında yaklaşık 30 ton çöp toplandığı açıklandı.

'Kastamonumuzu Temizliyoruz' projesi kapsamında mesire alanlarında çalışma başlatan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, eşi Nebahat Babaş, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Kadı Dağı mevkiinde çöp topladı.

Kastamonu'nun Türkiye'nin en temiz ili olduğunu ve bunun bilinciyle çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Babaş, "Üç gün içerisinde ekiplerimiz yaptığı çalışmalar doğrultusunda doğamızı 30 ton çöpten arındırdık. Bugün bu çalışmalara bizler ve değerli hemşehrilerimiz de dahil oldular. El ele omuz omuza Kastamonu'muzu Temizliyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin en temiz şehri olan Kastamonu'da başlattığı Sıfır Atık, Atık Pil Toplama, Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Yerinde Ayrıştırma projeleriyle doğaseverlerin takdirini toplayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 'Kastamonumuzu Temizliyoruz' projesiyle mesire alanları ve ormana atılan çöplerin temizlenmesi adına önemli bir adım daha attı.

Kastamonu merkezde bulunan mesire alanları ve ormanlarda gelişi güzel atılan çöplerin hem doğaya hem de civarda hayvancılık yapan köylülere büyük zararı olmasından ötürü Temizlik İşleri ile Park ve Bahçe ekipleri başlatılan proje dahilinde mesire alanlarında ve ormanlık alanlarda temizlik çalışması başlattı. Ekipler üç gün gibi kısa bir sürede mesire alanlarından ve ormandan yaklaşık 30 ton çöpü arındırdı.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, eşi Nebahat Babaş ve vatandaşlarla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret etti ve eşiyle birlikte çöp topladı.

"Üç gün gibi kısa bir sürede doğayı 30 ton çöpten arındırdık"

Türkiye'nin en temiz şehri unvanın verdiği tüm sorumlulukları ekiplerin yerine getirdiğini söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Çok önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin huzuru içerisindeyiz. Temizlik bizim en hassas noktalarımızdan biri. Şehir merkezimiz de en ufak bir sıkıntı çıkmıyor. Kastamonu mahalleleriyle, sokaklarıyla, caddeleriyle gerçekten temiz bir şehir. Orman ve mesire alanlarımızda gelişi güzel atılmış çöpler olduğunu tespit ettik. Bu doğrultuda sosyal sorumluluk projelerimizden birini daha hayata geçirmiş olduk. Bu bağlamda üç gün gibi kısa bir sürede doğayı 30 ton çöpten arındırdık" diye konuştu.

Ormanlık alanlara atılan çöplerin hayvancılık yapan vatandaşları da zor durumda bıraktığını dile getiren Başkan Babaş, buraya atılan poşetleri hayvanların yediğini ve hastalandığını belirterek, "Çalışmaya başladığımızda yakın köylerde oturan vatandaşlarımız bizlere ulaştı. Yapılan çalışmadan bir hayli memnun olduklarını atılan çöplerin hayvanlarını hasta ettiğini dile getirdiler. Bizler de bundan memnuniyet duyduk. Bizler Kastamonumuz için milletimiz için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başkan Babaş, hayata geçirilen projeler dahilinde sadece 2017 yılında 1,5 ton atık pil, 2 bin 199 ton kağıt-karton, 540 ton plastik, 14 ton metal, 350 kilogram cam atığı, 22 ton bitkisel atık yağ, 8 ton atık motor yağının toplandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Özellikle yerinde ayrıştırma ve Sıfır Atık projelerimizi çok önemsiyoruz. İnşallah yerinde ayrıştırma konusunu çözecek ve Türkiye'de bir ilki daha başaracağız. Bu alanda pilot çalışmalarımız sürüyor. 1 ton kağıt/karton atığın geri dönüşümü ile 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. 1 Litre bitkisel atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir. Bu bilinçle çevremize daha duyarlı olmalı ve yerinde ayrıştırmaya yani geri dönüşüm projelerine önem vermeliyiz. Biz inanıyoruz ki vatandaşlarımız temizlediğimiz bu alanlarda piknik yaparken artık daha dikkatli olacaklar ve daha hassas olacaklardır. Hemşehrilerimiz yapılan hizmetin değerini ve kıymetini her zaman bilmiştir. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız sürecektir. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren ekiplerimizi tebrik ediyor, bizlerle birlikte el ele omuz omuza 'Kastamonumuzu Temizliyoruz' projemize katılan tüm doğaseverlere şükranlarımı sunuyorum."
İhlas Haber Ajansı
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