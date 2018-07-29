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Kayıp çocuk 6 saat sonra yaralı olarak bulundu

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Göynükören köyünde dün akşam saatlerinde kaybolan otizm hastası 11 yaşındaki Özkan Doğan, Jandarma, AFAD ve köylülerin aramaları sonucu köye 5 kilometre mesafede bulunan, Sarıdere Mevkii'nde yaralı olarak bulundu.
29 Temmuz 2018 17:47
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Kayıp çocuk 6 saat sonra yaralı olarak bulundu

Köy Muhtarı Muhammer Toprak, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumartesi akşamı saat 18.00 sıralarında babaannesi Fadime Doğan'ın evinin bahçesinde oynarken dilsiz, sağır ve otizm hastası çocuğumuz Özkan Doğan kaçmış. Babaannesi arkasından bir müddet koştursa da yakalayamamış. Ardından hemen jandarmaya haber verilmiş.

Bizlerde olaydan haberdar olunca tüm köy halkıyla beraber arama çalışmalarına katıldık. Jandarma , AFAD ve köylülerimizin yoğun çalışmaları sonucu gece saat 02:00 de köyümüze 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıdere Mevkii'nde 20 metrelik bir uçuruma düşmüş vaziyette evladımızı bulduk.

Sağlık memurları yanında olmak üzere sedye ile traktör kasasına koyup köye ambulansın yanına getirdik. Buradan Gediz Devlet Hastanesi'ne götürdük.

Kolunda ve ayağında kırık var. Kafasından da yaralanmış. yapılan ilk müdahaleler sonucu durumunun iyi olduğu haberini aldık. Arama çalışmalarına katılan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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