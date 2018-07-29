1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı açıkladı... O hekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığınca, yaşlı bir hastanın gözaltına alınırken fenalaşarak ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı ve olaya adı karışan hekim açığa alındı.
29 Temmuz 2018 18:07
Yazdır
Sağlık Bakanlığı açıkladı... O hekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığınca, yaşlı bir hastanın gözaltına alınırken fenalaşarak ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı ve olaya adı karışan hekim açığa alındı.

İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklama;

Giresun'da meydana gelen müessif olay ve neticesi sağlık camiamızı derinden üzmüştür. Sayın Bakanımız acılı aileyi arayarak rahmet ve baş sağlığı dileklerinde bulunmuştur.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca acil soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır.

Soruşturma bizzat Sayın Bakanımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

82 yaşındaki adama ters kelepçe takan 2 polis açığa alındı Bakan Soylu'dan o aileye telefon O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Asıl mağdur biziz
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 28,060 defa okundu. 64 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı
29 Temmuz 2018 14:38		 82 yaşındaki adama ters kelepçe takan 2 polis açığa alındı
28 Temmuz 2018 17:04
İlçe Emniyet Amiri'nin esnafa tokat attığı iddiası
21 Temmuz 2018 16:11		 TRT'de Gülen soruşturması, personelin işine son verildi
14 Temmuz 2018 15:48
Başbakanlık, 5 ihraçta, gerekçeyi silmeyi unuttu
08 Temmuz 2018 06:59		 Aile şüphelendi... O öğretmen açığa alındı
05 Temmuz 2018 19:08
Hakkari'de telef edilen köpek için inceleme başlatıldı
02 Temmuz 2018 23:18		 Antep Peyniri ve Muskası tescillendi
27 Haziran 2018 20:28
Bebeğin parmağının kesildiği iddiası'na soruşturma
26 Haziran 2018 22:27		 Yabancı gazeteciler için üç ile basın merkezi kuruldu
23 Haziran 2018 15:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
İhraçlarla ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntıları
Türkiye'ye tehdit: Askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz
Sağlık Bakanlığı açıkladı... O hekim açığa alındı
17 yıl sonra teşkilattan bir isim müdür olarak atandı
O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Asıl mağdur biziz
Sadi Güven: Camiye giden yönetici istemediler
Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı
Hergün zencefil içti ölümden döndü
Hastanelerde jandarma dönemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
huzur veren insan 6
Algoritma 2
bana bir şeyhler oluyor 1
Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 2
beklemek 2
Kendi hayatının seyircisi olabilmek 1
beach 1
geldi yine tipini sevdiğim 1
programlama 2
en güzel an 6
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam