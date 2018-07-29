|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Sağlık Bakanlığı açıkladı... O hekim açığa alındı
Sağlık Bakanlığınca, yaşlı bir hastanın gözaltına alınırken fenalaşarak ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı ve olaya adı karışan hekim açığa alındı.
Sağlık Bakanlığınca, yaşlı bir hastanın gözaltına alınırken fenalaşarak ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı ve olaya adı karışan hekim açığa alındı.
İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklama;
Giresun'da meydana gelen müessif olay ve neticesi sağlık camiamızı derinden üzmüştür. Sayın Bakanımız acılı aileyi arayarak rahmet ve baş sağlığı dileklerinde bulunmuştur.
Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca acil soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır.
Soruşturma bizzat Sayın Bakanımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.82 yaşındaki adama ters kelepçe takan 2 polis açığa alındı Bakan Soylu'dan o aileye telefon O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Asıl mağdur biziz
Bu haber 28,060 defa okundu. 64 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI